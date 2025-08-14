Abinader inaugura hoy la Circunvalación de Baní con sus 17 puentes

El presidente Luis Abinader encabezará hoy la inauguración de la Circunvalación de Baní, en un acto programado para las 10:30 de la mañana.

La ceremonia será en la entrada principal de la vía, en Baní, provincia Peravia.

La construcción de esta vía inició el 20 noviembre del 2020, cuando el presidente Abinader, junto al entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, anunció que la vía sería terminada en septiembre del 2021, pero no fue así. En aquella ocasión se anunció que el costo de la obra estaría en 2,200 millones de pesos, pero tres años después se realizó otra licitación por más de tres mil millones de pesos, lo que estaría elevando el costo de esta carretera a cerca de los seis mil millones de pesos.

La construcción de la Circunvalación Baní, según han detallado los contratistas de la obra desde sus inicios, consta de unos 19.8 kilómetros de longitud, con dos carriles; uno de ida y otro de regreso.

Cada uno de estos carriles tiene 3.65 metros, y ancho de paseo de 2.5 metros en ambos extremos.

La parte más complicada de esta avenida son los 17 puentes que la cruzan en todo su recorrido, destacándose el detalle que en cada uno de estos la vía abre a cuatro carriles; dos y dos en cada sentido de su recorrido de este a oeste por la zona costera del municipio.