Navegando por ‘Ojo Cívico’: el acceso a la información

El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) presentó la plataforma virtual “Ojo Cívico”, una herramienta tecnológica con el propósito de facilitar a los ciudadanos informaciones públicas relacionadas al manejo y gestión del Estado.

Navegando por la web, hasta este lunes, solo contaba con información relacionada a cuatro instituciones, siendo estas la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Junta Central Electoral (JCE) y la Presidencia de la República.

La Cámara de Diputados cuenta con transparencia en iniciativas legislativas y representantes del período 2024 al 2028, de los 190 diputados y más 4,000 iniciativas.

Esta plataforma interactiva presenta el perfil de cada diputado, su fecha de designación, patrimonio neto, ausencias y asistencias al hemiciclo, así como noticias relacionadas.

Lo mismo se emula en las informaciones disponibles de los 32 senadores. En el caso de la JCE las informaciones disponibles versan sobre los candidatos por demarcación y cargo de los comicios celebrados en febrero y mayo de 2024, donde de igual forma detalla la fecha de designación –en caso de resultar electo–, noticias, resumen de patrimonio, evolución de patrimonio, empresas relacionadas, sentencias y una biografía.

En tanto que, sobre Presidencia hay un listado de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, presentando la fecha de emisión, el documento para descarga y detalles sobre el contenido, como título, consultor jurídico, número y presidente.

Funcionarios públicos

En Ojo Cívico los usuarios podrán conocer información sobre los funcionarios públicos, con un sistema de búsqueda en el que además de insertar el nombre, los ciudadanos pueden cargar una fotografía de la persona que requieren información.

Sobre estos servidores la herramienta dispone noticias, resumen de patrimonio, evolución de patrimonio, empresas relacionadas, sentencias y una biografía.

Sobre estos también hay disponible un ranking de patrimonio neto de este 2025, donde coloca de mayor a menor, aquellos con una distribución patrimonial más elevada, desglosada en activos (inmuebles, bienes muebles, cuentas), y pasivos (préstamos).

banderas rojas

La plataforma cuenta con una sección de noticias del ámbito político, vinculadas a instituciones públicas, políticas de Estado y sus protagonistas. Esto incorpora una herramienta basada en inteligencia artificial que clasifica de manera automática noticias que contengan señales de alerta, marcando con “banderas rojas” aquellos contenidos que podrían evidenciar conductas cuestionables o faltas éticas.

A la fecha analizada más de 4,400 noticias estaban fichadas con la bandera. Estas informaciones son extraídas de los portales web de periódicos de circulación nacional, citando la firma y con un enlace que dirige a la fuente original.

la herramienta

Esta invención fue idea de Jeralvi Mendoza Manzanillo, quien participó en la iniciativa de Indotel (I+D Lab), que busca, a través del talento joven, fomentar la creación de nuevas empresas tecnológicas de alta calidad.