Autoridades intensificarán inspecciones en bares y restaurantes para impedir armas de fuego

El Ministerio de Interior y Policía anunció este lunes que reforzará las inspecciones en bares, discotecas, colmadones, casinos, restaurantes con áreas de entretenimiento y eventos masivos donde se expendan bebidas alcohólicas, para impedir el ingreso de armas de fuego, sin importar que sean legales o cuenten con licencia.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó en rueda de prensa que la medida tiene que ver con la resolución 004-2025, emitida la semana pasada.

"Las armas que sean encontradas allí van a ser llevadas y puestas a disposición del Ministerio Público", advirtió Raful desde la sede de la Policía Nacional.

"Hay una prohibición, repetimos, de entrar armas de fuego a centros de expendio de bebidas alcohólicas. No importa que sean legales o ilegales, que tengan licencia o no licencia", agregó.

La funcionaria subrayó que los dueños de establecimientos también tienen la responsabilidad de impedir la entrada de clientes armados.

Aquellos que incumplan enfrentarán sanciones administrativas que podrían incluir el cierre temporal y, en casos recurrentes, el cierre definitivo por orden judicial, indicó Raful.

"Vamos a seguir fortaleciendo la fiscalización de los bares y restaurantes para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo", declaró a los periodistas.

Con estas declaraciones, la ministra de Interior se refirió al tiroteo ocurrido el pasado 31 de julio en el restaurante MG Kitchen, en el que una persona murió y otra resultó.

"Esto no puede ocurrir bajo ningún concepto", afirmó Raful.

Por este caso, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a José Alexander de los Santos Lemos, señalado como el responsable del hecho.

"No vamos en ningún momento a desfallecer en eso", aseguró la funcionaria.

La ministra Raful habló con los medios de comunicación luego de participar en la edición 102 de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que encabezó el presidente Luis Abinader.

Prohibición de menores de edad

Otra resolución (la 0005-2025), emitida por el Ministerio de Interior y Policía también prohíbe presencia de niños, niñas y adolescentes en centros de expendio y consumo de alcohol en el territorio nacional.

La institución advirtió “que esta disposición será vigilada y ejecutada por la Policía Nacional mediante operativos de inspección y control”.

Homicidios, decomisos, accidentes

La ministra Raful, además, informó que, hasta la fecha, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se mantiene en 8.2%, mientras que 25 provincias del país están por debajo de los dígitos y al menos nueve por encima de dos dígitos.

“Hay una tendencia hacia la baja en la tasa de homicidios”, subrayó Raful. “Sin embargo, como siempre decimos, un homicidio para nosotros es un desafío y sigue siendo una tragedia porque una familia dominicana está de luto y de dolor por la pérdida de un ser querido”.

La funcionaria indicó que en lo que va de año la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) han decomisado más de 6,070.338 de sustancias controladas, y apuntó que las autoridades antinarcóticas han realizado 22,251 operativos.

Raful también dijo que de junio a julio el país registró una reducción de un 54% de accidentes de tránsito.