Con respaldo del INDOTEL, "Ojo Cívico" permitirá a ciudadanos fiscalizar desempeño de funcionarios

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) anunció su respaldo institucional a la plataforma digital “Ojo Cívico”, una herramienta tecnológica diseñada para facilitar el acceso ciudadano a información pública relevante sobre los funcionarios del país y, de esta forma, promover una cultura más transparente.

Durante una rueda de prensa, el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, destacó que esta plataforma robustecerá la transparencia y fortalecerá las instituciones públicas.

“Con Ojo Cívico, que se suma a otras plataformas para optimizar el acceso a la información pública, estamos dando un paso firme hacia una democracia más participativa. La ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen sus representantes, y esta plataforma facilita ese acceso con herramientas útiles y confiables”, expresó Gómez Mazara.

El funcionario explicó que la plataforma surgió para solucionar una problemática común: aunque la información pública está disponible por ley, su dispersión y complejidad hacen que muchos ciudadanos no puedan ejercer su derecho a conocerla.

“Esta falta de acceso limita gravemente los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Validar la asistencia de un legislador, revisar su historial patrimonial o acceder a datos clave sobre su gestión se convierte, muchas veces, en una tarea imposible para el ciudadano común”, manifestó Gómez Mazara, señalando que "Ojo Cívico" fortalecerá el acceso a estas informaciones.

Jeralvi Mendoza Manzanillo, creador de la iniciativa, subrayó que “Ojo Cívico” organiza la información de forma clara y verificable a través de perfiles detallados.

Los usuarios podrán conocer la evolución patrimonial de los funcionarios, su asistencia al Congreso, las iniciativas que han presentado y su cobertura mediática.

Mendoza Manzanillo agregó que la plataforma también incorpora una herramienta de inteligencia artificial que clasifica automáticamente noticias con "señales de alerta", marcando con "banderas rojas" los contenidos que podrían evidenciar conductas cuestionables o faltas éticas.

“Creamos Ojo Cívico pensando en el ciudadano común. No hace falta ser abogado, periodista ni experto para usar la plataforma. Basta con querer entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones y quiénes las dirigen.

Esta herramienta existe para devolverle a la gente el control sobre lo público, con información clara y sin filtros”, afirmó el creador.

El proyecto no solo se limita al acceso a datos, ya que también ofrece contenidos educativos y multimedia para orientar a la ciudadanía sobre el funcionamiento del Congreso y el rol de los servidores públicos.

Esta combinación de tecnología y pedagogía busca empoderar a jóvenes y a comunidades que históricamente han sido excluidas del debate político.

La ciudadanía interesada en conocer más sobre la plataforma puede visitar www.ojocivico.com o seguir sus redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como @ojocivico_rd.

Sobre el creador de "Ojo Cívico"

Jeralvi Mendoza Manzanillo participó en la iniciativa I+D Lab del INDOTEL, un programa que busca fomentar la creación de empresas tecnológicas con talento joven.

Obtuvo el segundo lugar, una experiencia que le abrió las puertas para presentar su idea de "Ojo Cívico" a Guido Gómez Mazara.