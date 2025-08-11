Abinader anuncia posible visita de Macron para inaugurar el Monorriel de Santiago en 2026

El presidente Luis Abinader anunció el domingo que su homólogo francés, Emmanuel Macron, podría visitar República Dominicana en el primer trimestre del próximo año para la inauguración del Monorriel de Santiago, un proyecto que cuenta con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

“Cuando conversé con el presidente Macron en mi reciente visita a Francia, en Niza, durante la Conferencia de los Océanos, hablamos y dijo que estuvo de acuerdo en que iba a venir en el primer trimestre del próximo año al inicio del Monorriel de Santiago”, declaró Abinader.

“Así que, embajadora de Francia en República Dominicana, estoy comprometiendo al presidente Macron aquí junto a todo el país. Estoy seguro de que vendrá para manifestarle nuestro agradecimiento a ese gran líder y estadista por su apoyo al sistema de transporte dominicano”, añadió.

El jefe del Estado también se refirió al proyecto del Tren Metropolitano, que podría conectar la avenida Máximo Gómez con la avenida Charles de Gaulle.

Abinader explicó que el Gobierno dominicano y el francés están trabajando en el diseño y estudiando un trazado para esta obra.

“Conversamos aproximadamente 25 minutos sobre ese tema con el presidente Macron y está en la mayor disposición de apoyarnos en las mejores condiciones financieras para el país”, manifestó.

El presidente Abinader ofreció estas declaraciones durante la entrega de cuatro trenes de seis vagones para el Metro de Santo Domingo.

“Hoy damos solución a una necesidad crítica del sistema de transporte”, dijo el mandatario.

El proyecto tuvo un costo superior a los 219 millones de euros, financiados mayoritariamente por la Agencia Francesa de Desarrollo, según informaron las autoridades.

Abinader también inauguró un túnel de interconexión peatonal entre las Líneas 1 y 2 del medio de transporte colectivo, que recibe cada día unas 380,000 personas.

En términos generales, la inversión asciende a unos USD$260 millones, según el Gobierno.

“Estas mejoras vienen a resolver uno de los principales retos del sistema: la saturación de trenes y estaciones en horas pico”, subrayó una nota gubernamental.

Financiamiento del Gobierno francés

En junio, el presidente Emmanuel Macron expresó el interés del Gobierno francés en financiar hasta el 85% del Tren Metropolitano de Santo Domingo y del plan integral de transporte del Gran Santo Domingo, dos proyectos estratégicos para impulsar la movilidad en República Dominicana.

El anuncio de Macron se produjo durante la reunión que sostuvo con el presidente Abinader en la ciudad de Niza, como parte de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano.