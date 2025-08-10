El Gobierno puso en marcha este domingo nuevos trenes de seis vagones —antes eran tres—, como parte del proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

El presidente Luis Abinader encabezó el acto, que incluyó, además, la inauguración del túnel de interconexión peatonal entre las Líneas 1 y 2 del medio de transporte colectivo.

El túnel de interconexión peatonal en la estación Juan Pablo Duarte, que ha duplicado la capacidad peatonal mediante la construcción de tres túneles interconectados (A, B y C), diseñados para organizar el embarque y desembarque de pasajeros entre líneas

Video Gobierno pone en marcha trenes de seis vagones para el Metro de Santo Domingo



"Estas mejoras vienen a resolver uno de los principales retos del sistema: la saturación de trenes y estaciones en horas pico", subrayó una nota del gobierno.

Con la incorporación de estos trenes, la Línea 1 incrementa su capacidad operativa de 14,000 a 22,000 pasajeros, lo que permitirá reducir filas y disminuir tiempos de espera, según las autoridades.

El Metro de Santo Domingo es utilizado por más de 380,000 personas cada día.

El componente central del proyecto fue la extensión de los andenes de cinco estaciones elevadas ubicadas en Santo Domingo Norte, duplicando su longitud de 60 a 120 metros para habilitar el paso de trenes de seis vagones.

“Este proyecto es una apuesta de futuro. Incluye la adquisición y adaptación de 24 nuevos trenes, la repotenciación de todo el sistema eléctrico, la mejora de la señalización y las telecomunicaciones, y una obra que transformará la experiencia de los usuarios, dijo Abinader.

La inversión total asciende a aproximadamente a unos USD$260 millones, según las autoridades. Una parte de la inversión ha sido financiada por la financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

“Hoy damos solución a una necesidad crítica del sistema de transporte, cumpliendo con la gente y entregando una obra con sentido social, eficiencia y visión de futuro”, agregó el mandatario.