Pondrán en funcionamiento este domingo trenes de seis vagones en el Metro

El presidente Luis Abinader pondrá en funcionamiento este domingo trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro, informó Presidencia en un comunicado.

La Línea 1 del metro pasará de tener tres vagones a seis, lo que aumentará la capacidad de transporte ante la gran demanda de la población.

El mandatario, además, dejará inaugurado el pasillo de interconexión peatonal entre las líneas 1 y 2 del metro.

“Esta mejora reducirá el tiempo de espera y aumentará la comodidad de los usuarios, fortaleciendo el compromiso del Gobierno con un transporte público más eficiente y moderno”, indicó Presidencia.

El Metro de Santo Domingo moviliza a más de 380,000 personas cada día.

Inauguraciones

Como parte de su agenda, el jefe del Estado inaugurará apartamentos en el sector Paseo del Arroyo, en Arroyo Hondo, Distrito Nacional.

Posteriormente, entregará la Escuela de Graduados del Comando y Estado Mayor Naval de la Armada de la República Dominicana, y la oficina de la Dirección de Operaciones.