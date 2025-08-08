Inversión de RD$4,000 millones para aceras y contenes se obtendrán de “ahorros”, dice Abinader

En un contexto de recursos limitados para la actual administración —marcado por bajos ingresos y elevado gasto público—, los alcaldes del país recibieron ayer una noticia con júbilo: el Gobierno les asignará 4,000 millones de pesos para la construcción de aceras y contenes en municipios y distritos municipales a escala nacional.

El presidente Luis Abinader hizo el anuncio: “Hoy les estoy entregando a ustedes 4,000 millones de pesos para hacer aceras y contenes”, dijo el mandatario en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMP) donde sostuvo una reunión con un grupo de alcaldes.

Los fondos se obtendrán a partir de “ahorros” del Gobierno, según explicó Abinader a Listín Diario.

El presidente Luis Abinader sostuvo este jueves una reunión con alcaldes en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD).José A. Maldonado/LD.

En primer término, el jefe del Estado informó que la próxima semana se entregará una primera partida de 2,000 millones de pesos, mientras que el monto restante se liberará conforme avancen las obras y se cumplan los requisitos establecidos.

Más tarde, el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, detalló que el primer componente de la distribución representa el 33.33 % del total —unos 1,333 millones de pesos— y se entregará de forma igualitaria a todos los gobiernos locales, sin importar la extensión de su territorio.

En esta etapa inicial, cada alcaldía o junta de distrito municipal recibirá un mínimo de 3.4 millones de pesos, precisó D’Aza.

“Yo espero que este sea un proyecto de un año. Y después, cualquier ahorro que podamos tener, poder transferírselos”, dijo Abinader. “Si esa (disposición) es correcta, continuaremos aportando”.

“Al igual que el asfalto, las aceras y contenes son interminables. Mientras más construyes, más necesitas”, dijo el gobernante.

El mandatario recordó que entre 2020 y 2024, su gobierno ya había destinado 3,200 millones de pesos para este mismo fin, aunque reconoció que en ese entonces la falta de experiencia en ejecución retrasó el avance de los proyectos.

En esta ocasión, dijo que espera que la inversión pueda ser gestionada con mayor eficiencia por las autoridades municipales.

Abinader también exhortó a los alcaldes a enviar a tiempo la documentación requerida para la transferencia de otros 1,400 millones de pesos ya disponibles, correspondientes a proyectos en construcción, que deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos meses.

El presidente Luis Abinader en una sesión de trabajo con alcaldes, alcaldesas, directores distritales y representantes de la Liga Municipal Dominicana.José Alberto Maldonado

El presidente también informó que el gobierno está trabajando en la adecuación legal y constitucional del fideicomiso de Residuos Sólidos, para dotar de más recursos y herramientas financieras a los ayuntamientos del país.

Abinader, además, adelantó que para noviembre anunciará otras inversiones, con nuevos recursos, para la construcción de obras como: cementerios, funerarias, mercados, mataderos, entre otras.

También se destinarán otros fondos para el asfalto de calles a escala nacional, dijo el gobernante.

“Lo importante es que podamos ejecutar rápido y para noviembre, quizás antes, voy a buscar la forma de (buscar) recursos especiales para esas obras, que ustedes solicitan”, dijo Abinader. “También vamos a estudiar el tema del asfalto, para ver de qué manera lo hacemos”, agregó.

Distribución de los recursos

Después de la primera entregada de los recursos (un 33.33% del total), el segundo componente tomará en cuenta la población de cada territorio, mediante un cálculo per cápita. Para este renglón, se estableció que cada localidad recibirá 135 pesos por habitante, explicó el titular de la LMP.

Un tercer componente estará basado en criterios de participación social y eficiencia de ejecución: se valorará el trabajo conjunto entre alcaldías, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, así como la experiencia adquirida por los municipios en la implementación de programas similares en el pasado, explicó el funcionario.

El titular de la Liga Municipal proyectó que las aceras y contenes construidos por los gobiernos locales podrán costar entre un 25 % y un 30 % menos que el precio promedio del mercado público o privado.