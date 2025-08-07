Abinader dice alcaldías tardaron en ejecutar fondos para aceras y contenes por falta de experiencia

El presidente Luis Abinader afirmó que, durante su primera gestión 2020-2024, algunas alcaldías tardaron más de lo previsto en ejecutar los fondos públicos para la construcción de aceras y contenes, debido a la falta de experiencia en el manejo de este tipo de recursos.

Aunque no cuestionó directamente la transparencia, sus palabras dejan en el aire dos preguntas: ¿qué se hizo con ese dinero?, y ¿las obras se completaron al 100%?

El mandatario recordó que en ese período se destinaron unos 3,200 millones de pesos para estas obras, pero la inexperiencia provocó demoras en su realización.

“El caso de las aceras y contentas, durante los cuatro años, de 2020 al 2024, le dimos una colaboración de unos 3.200 millones”, dijo el jefe del Estado.

El presidente Luis Abinader en una sesión de trabajo con alcaldes.José Alberto Maldonado

“Aquella vez como no había esas experiencias de ejecución, pues tomó más tiempo”, reconoció.

Ahora, Abinader anunció una nueva inversión que supera en fondos a la primera: las alcaldías recibirán 4,000 millones de pesos para la construcción de aceras y contenes en municipios y distritos municipales.

“Yo espero que este anuncio (…) sea ejecutado”, dijo el gobernante. “Espero que sea un proyecto de un año”.

Abinader también reveló que ya hay disponibles cerca de 1,400 millones de pesos para proyectos municipales en construcción, e instó a los gobiernos locales a enviar la documentación requerida para recibir los fondos antes de los próximos dos meses.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante una reunión con alcaldes en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Más dinero para asfalto

La inversión de 4,000 millones de pesos no contempla asfalto de calles. Sin embargo, según aseguró el presidente Abinader, esa demanda social se estudiará en el futuro con fondos adicionales.

El mandatario adelantó que para noviembre anunciará otras inversiones, con nuevos recursos, para la construcción de obras como: cementerios, funerarias, mercados y mataderos.

“Lo importante es que podamos ejecutar rápido y para noviembre, quizás antes, voy a buscar la forma de (conseguir) recursos especiales para esas obras, que ustedes solicitan”, dijo Abinader. “También vamos a estudiar el tema del asfalto, para ver de qué manera lo hacemos”.

“Estamos buscando los recursos de la mejor manera para completar los recursos que yo entiendo que la municipalidad necesita, que siempre lo hemos tenido. A veces las circunstancias no nos permiten, pero desde que tenemos posibilidad o tenemos algunos excedentes, lo primero que pensamos es mandarlo a la municipalidad”, agregó.

No obstante, el Gobierno ya había puesto en marcha un amplio programa de asfaltado en el Gran Santo Domingo y otros municipios —incluyendo Boca Chica y las zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de las Américas— financiado con los recursos obtenidos de la extensión del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

En total, el Estado recibió 775 millones de pesos, de los que 350 millones se destinarían al plan de asfaltado, la mayor inversión contemplada en el acuerdo.