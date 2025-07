Abinader advierte a funcionarios: Si quieren hacer campaña, deberán dejar sus cargos

El presidente Luis Abinader publicó este martes un enérgico mensaje dirigido a los funcionarios públicos que aspiran a cargos electivos, dejando claro que no permitirá actos proselitistas mientras ocupen posiciones en el gobierno.

“Soy un presidente tolerante y democrático, pero todo tiene un límite”, afirmó Abinader en sus redes sociales, al referirse a las acciones políticas de algunos servidores públicos de cara a las elecciones generales de 2028.

“Seguiremos gobernando para la gente, y por eso les digo a todos los precandidatos y a sus coordinadores: no están permitidos los actos proselitistas a funcionarios. Si quieren hacer campaña, deberán dejar sus cargos”, sentenció.

El presidente Abinader también habló del tema en Montecristi, donde se encuentra este miércoles en labores de gobierno. Allí dijo que ya ha dejado muy claro que no puede haber proselitismo y campaña desde las oficinas públicas.

"Ustedes saben que nosotros hemos sido tolerantes, somos democráticos para que puedan tener aspiraciones. Sin embargo, nosotros ayer dijimos muy claro que no podía haber proselitismo y campaña desde las oficinas públicas. Eso no es posible. No puede haber campaña desde oficinas públicas ni tampoco ningún tipo de proselitismo y en eso fuimos claros ayer y lo reitero hoy de que se prohíbe esa actividades", le dijo a periodistas en la localidad.

El presidente insisitió en su discurso: "El que quiera campaña y proselitismo tendrá que salir del gobierno pero mientras tanto lo que hay es que solucionar los problemas de la gente, solucionar los problemas de cada institución y los problemas de cada comunidad. Que pueden haber aspiraciones pero no pueden haber campaña ni proselitismo en ninguna oficia pública".

La advertencia del presidente se produce en un contexto en el que varios funcionarios han comenzado a mostrar públicamente sus aspiraciones políticas, principalmente para ocupar el Palacio Nacional.

Hasta el momento, los que se han comenzado a perfilar como los aspirantes a ocupar la casilla del oficialismo en el 2028 son la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Turismo, David Collado; el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; el director General de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón; el presidente del (Indotel), Guido Gómez Mazara, la vicepresidenta Raquel Peña y Víctor D´Aza, actual secretario general de la Liga Municipal Dominicana.

El pasado 16 de junio de 2025, en La Semanal, el presidente Abinader dijo que su organización política debía enmarcarse en una discusión de un protocolo de acción entre los aspirantes.

“Pienso que en un momento el PRM tiene que enmarcarse en una discusión, más allá de la ley de Partidos y la ley Electoral, de un protocolo de acción entre ellos (los aspirantes) para que todo se desarrolle democráticamente pero sin afectar ni el Gobierno, ni tampoco el partido”, manifestó en aquella ocasión.

David Collado reacciona



El ministro de Turismo, David Collado, una de las figuras políticas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que figura como uno de los eventuales candidatos presidenciales, reaccionó al mensaje del jefe del Estado minutos después de su publicación.

“Respaldamos firmemente el llamado del presidente Luis Abinader y a que los funcionarios nos concentremos en nuestras responsabilidades y nos abstengamos del proselitismo público”, escribió Collado en su cuenta de X.

El funcionario dijo que se ha enfocado en su agenda nacional e internacional para seguir posicionando a República Dominicana como líder en la región y sumando logros e iniciativas en beneficio de todos.

“Excelente señor presidente”, escribió por su parte el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, cuyo mensaje lo acompañó de un emoticono de tiro al blanco.