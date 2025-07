Caso Jet Set: La asombrosa historia de resistencia de Francisco Escotto hasta su último aliento

Su nombre no figuraba en la lista de víctimas mortales de la discoteta Jet Set presentado por el Ministerio Público en el documento de medida de coerción del caso, ni tampoco en las listas publicadas por Patología Forense.

Sin embargo, Francisco Antonio Escotto Rincón es la víctima que marca la diferencia entre los 236 fallecidos recopilados por este diario y los 235 que manejan las autoridades.

“Mami, ‘tate tranquila, no te preocupes, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de promesa, todo va a salir bien. No te angusties, ni te preocupes, yo te entiendo, pero trata de calmarte, porque si yo sigo escuchando que estás así, va a ser peor para mí. Entonces cálmate, mantén la calma, que yo soy hijo de un Dios grande y poderoso; él me va a sacar en el nombre de su hijo Jesús, tranquila”, fueron las desgarradoras palabras que Francisco Escotto, conocido por sus familiares como Anderson, envió a su madre por nota de voz a las 2:52 de la madrugada del martes 8 de abril, mientras yacía atrapado bajo los escombros del colapso del techo de la discoteca Jet Set.

Francisco tenía 39 años al momento del desplome y hubiera cumplido 40 el 17 de junio.

Era hijo de doña Rosa Rincón y hermano de tres jóvenes que lo describen como solidario, amistoso y afable. Su caso es singular debido a su omisión en los listados oficiales de víctimas mortales.

Escotto provenía de una familia humilde y profundamente creyente, convicciones que le dieron la fuerza necesaria para sobrevivir durante doce horas bajo los escombros hasta su rescate.

Francisco trabajaba como chofer en el Ministerio de Educación y también como seguridad privado.

Esa noche, había visitado el club nocturno junto a dos amigos y su sobrino, Moisés Francisco Escotto Domínguez, para disfrutar de la música del “artista favorito de su hermana”.

A pesar de ser rescatado con vida de las ruinas del Jet Set, no logró sobrevivir como sus tres acompañantes.

La llamada de su sobrino Moisés, cerca de la 1:00 de la madrugada, alertó a doña Rosa y a sus familiares sobre la tragedia.

“Me llamaron al momento, él estaba junto con su sobrino, y él me llamó y me dijo: ‘Mami’, cuando cogí el teléfono le digo: ‘Moisés, ¿qué sucede?’ Y él me dijo: ‘No, que estábamos aquí en el Jet Set, pasó algo, pero tranquila que todo está bien. No, que Anderson se cayó’ Pero no me dio detalles al momento de él llamarme”, relató doña Rosa.

Glenis, hermana de Francisco, narró su llegada al lugar: “Yo, en mi inocencia, busco una cartera y digo: ‘Señor, ¿qué llevo? ¿Llevo un martillo? ¿Llevo unos guantes? ¿Qué llevo?’ Porque yo entiendo que son como unas piedras. Y yo entro unos guantes de cuando yo voy al gimnasio, y digo: ‘Bueno, con esto por si tengo que levantar algo’. Pero cuando nosotros llegamos allí, digo: ‘¡Wao! Yo nunca había visto algo así’.

Cuando yo llego, me desplomo, porque digo: ‘No, es que mi hermano no puede estar vivo según lo que yo estoy viendo’”.

“Agárrate de esa roca fuerte que es Cristo”, fueron las palabras que Glenis le dijo a Francisco cuando recibió una llamada suya mientras él seguía bajo los escombros.

Francisco le respondió: “Mi hermana, ¿usted no es una mujer de fe? Yo no le tengo miedo a la muerte, porque morir en Cristo es ganancia, y yo soy hijo de la promesa. ¡Yo no sabía que Dios me amaba tanto!”.

Tras doce horas críticas atrapado, Francisco fue finalmente extraído con vida de los escombros, mostrando gratitud. Fue trasladado de inmediato por la unidad de emergencia al Hospital General de la Plaza de la Salud.

Aunque su familia mantenía la fe en su recuperación, los doctores les informaron que su condición era “delicada” después de una cirugía para reducir la inflamación causada por los golpes.

Francisco Escotto falleció en el hospital el 10 de abril, dos días después de la tragedia. A pesar de la irreparable pérdida, la familia Escotto Rincón demuestra conformidad con la voluntad de Dios y afronta la situación con entereza, gratitud y confianza en lo divino.

Doña Rosa manifestó que, aunque sus hijos decidieron proceder legalmente contra los propietarios del Jet Set, ella confía en la divina providencia y extiende su compasión a la familia Espaillat a través de la oración.

“Yo solo digo, señor, si le puedes dar paz a ese señor, que se la dé, porque tú sabes que el pecado embrutece. Yo no lo voy a juzgar; muchas personas no quisieran estar en los zapatos de él. Así como oro por las otras personas, también oro por él”, expresó doña Rosa.

.