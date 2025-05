Pleno de la Cámara de Cuentas se propone realizar 70 auditorías en lo que resta del año

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) recibió el pasado 23 de abril un nuevo pleno, encabezado por la especialista en contabilidad Emma Polanco, que le dirigirá durante el periodo 2025-2029.

Al entregar este miércoles en la Cámara de Diputados el análisis de ejecución presupuestaria de 2024, implementado por la dirección pasada del expresidente Janel Ramírez, Polanco informó que la meta del órgano fiscalizador para este año es desarrollar al menos 70 procesos de auditorías.

Polanco, quien se encontraba acompañada de los demás miembros de la entidad, recordó que las labores de fiscalización requieren de precisión para asegurar un resultado objetivo.

“Una auditora no se hace de un día para otro, es un proceso que puede durar hasta meses, dependiendo de la especialidad que tenga la institución…”, expresó ante las preguntas de los periodistas.

Además, Polanco informó que evaluarán si es necesario ampliar la partida presupuestaria que dispone la CCRD para cumplir con los objetivos de auditorías establecidos en el plan operativo anual.

Pasada gestión

Según los datos suministrados por la Comisión de Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados, el pleno de Janel Ramírez realizó únicamente, en 2023, dos auditorías que registraron un costo total de RD$ 1,400 millones.

De acuerdo con la mesa de trabajo legislativa, cada informe de supervisión y control al erario estatal culminado por la gestión de la CCRD presidida por Janel Ramírez, costó RD$ 700 millones.

El presidente, diputado Rogelio Genao, calificó de “pobre” el trabajo realizado por el pleno del órgano constitucional que fue posesionado en 2021. Precisamente, su afirmación está fundamentada en el constante incumplimiento del plan anual de objetivos que aprueba la entidad.

“(Los informes) han sido muy pobres. En 2023, su plan de auditorías, de 80 auditorías, solo cumplió con dos auditorías. Si calculamos, 700 millones (para) cada auditoría”, aseveró Genao en diciembre de 2024, durante las entrevistas desarrolladas a los aspirantes, antes de que se conociera quiénes serían los nuevos miembros de la CCRD

Falta la UASD

Antes de ser juramentada, Polanco afirmó que, como muestra de su integridad, contratará a una empresa externa al Gobierno para la realización de una auditoría a su gestión en la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), comprendida desde el 2018, hasta 2022.

“Lea la ley 18-24, para preguntar hay que informarse. La ley dice qué hay que eximirse de participar, puede ser una compañía de auditorías. Claro (que voy a permitir), cómo no. Hice tres cartas a la Cámara de Cuentas, antes de salir para que me auditaran y no tuve respuesta nunca. Entonces, obviamente que hay que auditarla”, respondió Polanco de una manera reactiva, al continuar siendo cuestionada por los periodistas debido a las inquietudes que ocasiona este tema.

En adición, Ramón Méndez Acosta, miembro de la CCRD, aseguró que, “para ser más transparentes”, contratarán una empresa de prestigio con el objetivo de “que no digan que nosotros tenemos influencias para auditar esa gestión. Incluyendo la gestión del rector actual (Editrudis Beltrán)”.

Detalles de la ejecución

A pesar de que esta es la segunda visita que hace el pleno de la CCRD, luego de que también entregarán al Senado de la República un dispositivo, el cual dispone el informe de ejecutorias elaborado a la gestión de Janel Ramírez, aún se desconocen los detalles del contenido.

Como es el caso de los hallazgos, de posibles irregularidades durante la pasada gestión, o las metas alcanzadas.

“Este es un documento transparente, todo lo que usted va a encontrar aquí está con sus calidades requeridas, es decir, sus justificantes, dónde se ha invertido, cómo se ha invertido, y cómo se han manejado todos los recursos del año 2024”, dijo Polanco al ser recibida el pasado 30 de abril por el presidente de la cámara alta, el senador Ricardo de los Santos.

Polanco explicó en ese encuentro que la CCRD mantiene unas 225 auditorías retrasadas, pero garantizó “que en lo adelante estarán apoderando equipos técnicos de auditores para dar salida a todos los pendientes”.+

¿Qué es la CCRD?

El artículo 248 de la Constitución establece que la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

Este tiene el compromiso de examinar las cuentas generales y particulares del país, presentar ante el Poder Legislativo los informes sobre la fiscalización del patrimonio del Estado, emitir normas con carácter obligatorio para la coordinación interinstitucional de los órganos y organismos responsables del control y auditoría de los recursos públicos.

Al igual que realizar investigaciones especiales a requerimiento de una o ambas cámaras legislativas y analizar la ejecución del Presupuesto General del Estado que cada año aprueben los legisladores.