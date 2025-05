No hubo alfombra roja para el canciller ruso Lavrov

Una visita sin precedentes, pero algo discreta. A diferencia de otros encuentros de alto nivel en la sede del Poder Ejecutivo, esta vez las escalinatas del Palacio Nacional no fueron testigo de la tradicional bienvenida oficial. No hubo alfombra roja, ni rueda de prensa, ni saludos ante las cámaras. De hecho, casi no hubo cámaras. Solo silencio y seguridad, según constató LISTÍN DIARIO.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, visitó ayer al presidente Luis Abinader en una reunión que, aunque histórica —al ser la primera vez que un jefe de la diplomacia rusa pisa suelo dominicano—, transcurrió con una sobriedad que rozó casi el secretismo.

La visita no apareció en la agenda pública del mandatario. Tampoco fue anunciada por los canales oficiales. El itinerario de Abinader incluyó tres actividades previas, la primera un acto con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos.

Cuando Lavrov ingresó a la casa de gobierno, apenas dos medios dominicanos estaban presentes: Listín Diario y Diario Libre. Se sintió la ausencia de los demás periodistas que cubren habitualmente la fuente de Palacio: no fueron convocados.

Incluso a dos reporteros que pertenecen a agencias internacionales —y que cuentan con credenciales para cubrir al Ejecutivo— les fue negada la entrada al recinto, según dijeron a este diario. Ante la confusión de su visita al Palacio, los medios comenzaron a llegar minutos después de que Lavrov concluyó su reunión con Abinader.

La discreción no pareció casual. En febrero de 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, el presidente Abinader fue uno de los líderes latinoamericanos que condenó aquella acción. El jefe del Estado acusó al presidente Vladimir Putin de no respetar “la identidad política, cultural y territorial del pueblo ucraniano”.

En el tercer piso del Palacio, lugar reservado para recibir a altos dignatarios, se celebró el encuentro entre Lavrov y Abinader. La reunión duró 35 minutos y, según una escueta nota posterior de Presidencia, ambos conversaron sobre los lazos históricos entre República Dominicana y Rusia, así como sobre la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales.

Pero fuera de ese comunicado, poco más se supo.

El canciller ruso Serguéi Lavrov y el presidente Luis Abinader durante su reunión en el Palacio Nacional.EXTERNA

El recibimiento a Lavrov fue distinto. Ningún funcionario dominicano salió a recibirlo al llegar a Palacio. Fue su homólogo, el canciller Roberto Álvarez, quien lo acompañó al despacho presidencial. La seguridad, en cambio, fue intensa: Lavrov arribó rodeado de un equipo propio de protección reforzado por agentes SWAT dominicanos.

En las imágenes difundidas por la Presidencia, se observó a Lavrov y Abinader posando ante las cámaras con un apretón de manos. En un video también se les vio conversar de manera amena.

El hermetismo con que se manejó esta visita —inusual para un acto de política exterior de tal nivel— podría abrir interrogantes sobre el enfoque diplomático que busca proyectar el país en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.

Rusia, aún inmersa en el conflicto con Ucrania y enfrentando sanciones de Occidente, encuentra en América Latina una región donde aún puede estrechar ciertos lazos. Y República Dominicana, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, podría ser una ficha relevante en el tablero regional.

De hecho, el canciller ruso destacó que su país considera a República Dominicana como un “socio prometedor” en la región. Antes de su llegada al Palacio, Lavrov visitó el Ministerio de Relaciones de Exteriores, donde sostuvo dos reuniones con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez.

Luego,a ambos diplomáticos encabezaron una conferencia de prensa conjunta ante medios rusos y dominicanos.

“Hemos hablado de todo el complejo de las relaciones de la agenda bilateral en lo que se refiere a nuestra interacción internacional y sobre los problemas regionales en el marco de las Naciones Unidas”, dijo Lavrov.

Su visita al país, como parte del 80 aniversario de lazos bilaterales, se centró en fortalecer las relaciones en comercio, turismo y cooperación multilateral.

El canciller ruso abandonó el país luego de su encuentro con el presidente Abinader, informó a este diario la cancillería dominicana.