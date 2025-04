Abinader encabeza reunión con alcaldes para acuerdo sobre inmigración ilegal

El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles una reunión con los alcaldes del país, para firmar un acuerdo en apoyo a las medidas tomadas por su gobierno para enfrentar la inmigración ilegal y fortalecer la soberanía nacional.

"Ya hemos cargado con demasiado en todos los aspectos y ya la comunidad internacional es la que tiene que responder ante la situación del vecino país", manifestó Abinader.

El documento fue firmado por los presidentes de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D'Aza; Nelson Núñez, de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), y Leoncito José, de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), en conjunto con el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

El acuerdo consiste en participar de manera conjunta en las mesas de seguridad de las gobernaciones provinciales y en las que puedan realizarse a nivel municipal.

El mandatario agradeció la colaboración de los alcaldes por trabajar junto al gobierno en la propuesta que hizo desde la campaña, que era "Un solo Gobierno a favor de toda la población".

"Nosotros tenemos que buscar nuestra solución independiente con una única responsabilidad que debemos tener todos, que es responder a los dominicanos y a las dominicanas. Esa debe ser también la única responsabilidad de cada uno de ustedes", indicó Abinader.

En el encuentro se mencionó diseñar campañas para promover políticas migratorias de la DGM y prevenir que los diferentes sectores que hacen vida en los municipios empleen inmigrantes irregulares, para prevenir que sean empleados inmigrantes irregulares en sus oficinas y en los espacios de dominio municipal.

Posteriormente, la DGM tendrá que liderar operativos de interdicción y repatriación, además de verificar el estatus migratorio de los extranjeros intervenidos y registrar el lugar donde fueron encontrados los inmigrantes.

Durante la actividad se mencionaron las responsabilidades que tendrán tanto los alcaldes, directores de distritos municipales como el personal de la DGM.

El vicealmirante Lee Ballester tuvo a su cargo la lectura del acuerdo, y destacó la colaboración de los gobiernos locales con la institución que dirige para mejorar las repatriaciones.

Además, indicó que las medidas serán ejecutadas de manera conjunta por todos los alcaldes y directores de distritos municipales junto al personal de la DGM.

Entre las funciones que se realizarán están la participación coordinada en las mesas de seguridad de las gobernaciones provinciales y municipales, el diseño de campañas para promover políticas migratorias y prevenir la contratación de inmigrantes irregulares.

Asimismo, la coordinación para la atención de menores migrantes irregulares huérfanos o abandonados y reuniones ordinarias cada dos meses para dar seguimiento a las acciones.

Mientras tanto, el presidente de la LMD dijo que “saldremos nuevamente bien de este nuevo proceso que incorpora a nuestro gobierno y va a salir bien porque lo tenemos que hacer con conciencia”.

“Esto no es una acción individualizada, este es un problema, no de un territorio, no de una provincia, este es un problema país, un problema de nación", enfatizó D'Aza.

En el encuentro también estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.