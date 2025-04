Abinader admite "vacíos legales" para la supervisión de obras del sector privado

Casi una semana después de haber colapsado el techo de la discoteca Jet Set, en medio de una fiesta la madrugada del pasado martes, que terminó con la vida de, hasta el momento, 231 personas, el Gobierno ha admitido que existen “vacíos legales” en la supervisión obligatoria de obras y construcciones del sector privado.

El mandatario, que formuló estas declaraciones ayer en La Semanal, dedicada a todos los rescatistas, señaló que debido a este “vacío” en las legislaciones, no existe una institución encargada de supervisar y dar seguimiento a las obras construidas por el sector privado.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Viviendas y Edificaciones está trabajando en un proyecto de ley que permitirá al Gobierno la creación de una dirección que verifique con carácter obligatorio las construcciones y obras en el ámbito privado.

“Vamos a ir tomando medidas especiales en lo que ese proyecto de ley, que debe declararse de emergencia, para ir haciendo otras gestiones; pero hay un vacío en la ley como lo han mencionado varios”, ingenieros y comunicadores, manifestó Abinader.

Según el mandatario, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) tiene esa misión, pero sólo para las construcciones del Estado.

Es esa misma institución, dijo, es la encargada de realizar la investigación técnica – forense, no vinculada con la que realiza el Ministerio Público, que tardaría alrededor de tres meses.

Condecoración

La Semanal de ayer lunes fue dedicada por Abinader a los rescatistas, informando en el acto que el Gobierno condecorará a todos los voluntarios que se sumaron a las labores de búsqueda y rescate en la zona del desastre.

El mandatario manifestó que instruyó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para que emita un decreto para fines de condecoración por su sacrificio de rescate en la zona cero.

“He instruido a la Consultaría Jurídica del Poder Ejecutivo a redactar un decreto de condecoración en que se resalte la labor patriótica y sagrada de los cientos de personas que con perseverancia y valentía se sumaron a las labores de rescate, que salvaron vidas”, declaró Abinader.

Abinader señaló que el gobierno está en comunicación con todos los organismos involucrados para que no falten las personas que brindaron sus servicios a las labores de emergencia.

De acuerdo con el comunicado de prensa difundido por el Gobierno, unos 565 rescatistas estuvieron al servicio de las autoridades durante las labores de búsqueda y rescate, entre ellos médicos, miembros de la Defensa Civil, de los Bomberos, militares, policías, voluntarios y personal de apoyo, considerados como “héroes y heroínas” por el jefe de Estado.

“Un golpe muy duro”

Por otra parte, el presidente Luis Abinader informó que tenía de entre 10 y 12 allegados que estaban dentro de la discoteca Jet Set cuando se produjo el colapso de su techo, causando la muerte de al menos 231 personas.

“Se me fueron muchos amigos”, dijo el presidente, agregando que fue “el padrino de la boda de Eduardo Estrella (hijo) y somos familia; ahí habían siete u ocho personas conocidas, muy cercanas, amigos que nos habíamos reunido dos o tres días antes. Puedo mencionarte 11, 12 personas bien cercanas”.

El mandatario, que formuló estas declaraciones durante el desarrollo del espacio La Semanal, señaló que, aparte de lo personal, también en sus funciones como jefe de Estado, ha sido, por igual, “uno golpe muy, muy duro”.

“Estos 231 (ciudadanos) que han fallecido son dominicanos y dominicanas en el cual, como Presidente de la República, yo me siento con el mismo dolor que se sienten cada uno de ustedes, aun no (los) haya conocido”, indicó.

“Personalmente, y también como presidente, ha sido un golpe muy duro y emocionalmente muy fuerte”, confesó Abinader.

El mandatario expuso que durante la llamada de la fallecida gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, se sintió “conmocionado” y de inmediato puso en marcha el plan de búsqueda y rescate junto a todos los organismos.

“Ella me llamó y ella no dijo mándeme una ambulancia, si no, manden ambulancias” reveló Abinader, indicando que, de inmediato, “nos pusimos en contacto con el general (Juan Manuel) Méndez para poner en marcha todo; hasta Eduardo Estrella ayudó sin saber que su hijo estaba ahí”, manifestó el jefe de Estado.