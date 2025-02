La OPRET promete intervenir estación Gregorio Urbano Gilbert del Metro

Luego de un reportaje publicado por este medio, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que intervendrá en las próximas semanas la estación del metro Gregorio Urbano Gilbert, ubicada en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La OPRET indicó que, como parte de los trabajos, también instalarán barreras físicas, como púas en las superficies donde las aves suelen colocarse, esto con el propósito de dificultar su asentamiento.

La entidad explicó que la estación de la línea 1 “recibe un mantenimiento constante y con mayor frecuencia que otras, debido a la presencia de palomas en el lugar.

“Sin embargo, la producción de residuos por estas aves es continúa, lo que genera la percepción de que no se realizan las labores de limpieza necesarias”, señaló.

Indica que desde el año 2015 han implementado estrategias para mitigar la presencia de las palomas en sus estaciones.

“Incluyendo el uso de frecuencias sonoras, objetos reflectivos, búhos artificiales y otros métodos disuasorios. No obstante, al tratarse de una especie urbana altamente adaptativa, su control requiere medidas adicionales, siempre respetando las normativas ambientales y la protección de la fauna”, manifestó la OPRET.

Pese a la promesa, aún durante el fin de semana persistían las quejas de ciudadanos consultados por este medio, quienes hacen un llamado a las autoridades para que solucionen el problema lo más pronto posible.

A la entrada de la estación del Metro se puede respirar un hedor como resultado de las heces fecales de las palomas que conviven en el techo del área.

Paredes, escaleras, techo y el piso del lugar son algunas de las partes en la parada donde hay más excremento.

Lilian Cabral, residente en Villa Mella, es una de las ciudadanas que día a día tiene que utilizar el servicio, y expresó a este medio que la situación no es nada nueva, porque las palomas tienen tiempo habitando en el lugar.

“Realmente es una plaga de palomas que hay en esta estación y esto puede provocar enfermedades, el mal olor es insoportable y la suciedad”, expresó la joven.

Asimismo, la mujer señala que el personal de conserjería de la estación siempre está limpiando en la mañana y en la noche.

“Yo sí los veo en la mañana y en la noche limpiando, pero es difícil, y esa misma contaminación provoca que se dañen las escaleras”, añadió la dama.

A su vez, otra residente de la zona que no quiso ser identificada, dijo que las heces fecales le han caído encima por dos ocasiones, pero añade que los colaboradores de la limpieza siempre limpian. “Las heces de palomas me han caído encima por dos ocasiones, he llegado a mi casa sucia y con un hedor, pero ellos dan su mantenimiento”, añadió la señora.

“Es una cría de palomas que tienen ahí y de la única forma que se puede quitar es sacando las palomas y luego ellas vuelven”, agregó la joven.

Por su parte, Escalesi Sánchez, otra usuaria del Metro, dice que en esa estación se aprecia un mal olor desde que se entra y los desechos de los animales están a simple vista.

“Deben organizar esas palomas en un lugar donde ellas puedan estar porque eso les afecta a las personas que limpian la estación y ellos siempre tienen su higiene, pero eso no les ayuda”, expresó la señora.

De igual forma, una operadora de la estación dijo a este medio que las palomas no se pueden matar porque pueden tener problemas con el Ministerio de Medio Ambiente y no se puede hacer nada; solo el personal de mantenimiento se concentra en la limpieza del lugar.

Descuido en la estación

En las inmediaciones de la estación Gregorio Urbano Gilbert no solo se encuentra la problemática de las heces de las palomas; en la parte de arriba del lugar se puede observar el descuido de la infraestructura y falta de pintura.