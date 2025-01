"No hay irregularidad": Gobierno minimiza la no distribución de bonos navideños restantes

El Gobierno minimizó la entrega la no distribución de 400,000 tarjetas del bono navideño, equivalentes a 600 millones de pesos.

Al ser abordado por representantes de los medios de comunicación, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que la no entrega de estos no conlleva a una irregularidad y que el Gabinete de Política Social dará una explicación en los próximos días.

"En este caso se ha señalado que hay una irregularidad, cosa que no existe; simple y llanamente, hasta la fecha, hay 400,000 bonos que no han sido distribuidos, eso es todo. No entiendo donde hay una irregularidad", explicó Paliza.

El pasado miércoles el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República deberían realizar "auditorías exhaustiva" para determinar la razón de la no entrega de esas facilidades destinadas a familias de bajos recursos.

“Estas observaciones son el resultado del análisis de la información proporcionada por el Gabinete de Políticas Sociales, en respuesta a la solicitud realizada por nuestro Partido en el mes de diciembre, en el marco de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública”, explicó Zoraima Cuello, vice presidenta del PLD, vocera de la Rueda de Prensa en la fue acompañada del Johnny Pujols, secretario general, Margarita Pimentel, del Comité Político y los miembros del Comité Central Luis Reyes y Rafael Calderón.