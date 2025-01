La gente está al grito por tanda de apagones y altas facturas de Edes

Debido a la frecuencia de los apagones en el Gran Santo Domingo, los ciudadanos piden pegan el grito al cielo por los altos montos de las facturas eléctricas.

Milagros Montero, quien se dirigió a una estafeta de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), dijo que desde el mes de diciembre sus tarifas de energía eléctrica han aumentado hasta RD$10,000, sin importar el consumo.

“La facturación ha sido horrible. Por ejemplo, yo vivo en un apartaestudio, donde tengo un abanico, cocina, baño y tres bombillos, y la factura en diciembre me llegó de RD$18,000 y la anterior de RD$17,000. Es un abuso y no hay quién pueda con esto porque no hacen nada. Uno va a reclamación y como quiera tiene que pagar porque si uno no la paga, se la cortan”, expresó Montero, molesta por los altos costos de la energía eléctrica.

Otra persona que se quejó por el alto costo del consumo de la energía es María Rodríguez, quien, antes de culminar el 2024, recibe sus facturas de luz estimadas en RD$3,000 y se sorprende la cantidad que ha llevado en los últimos meses.

“Ellos no te dan una respuesta; en mi casa solo vivimos mi esposo y yo, salimos a las 6:00 de la mañana y llegamos a las 7:00 de la noche y la casa queda sola sin consumir luz en el día porque una nevera no va a consumir esa luz y me llega de RD$8,000 a RD$9,000”, explicó Rodríguez con molestia.

Para los moradores del sector Los Guandules ha resultado un dolor de cabeza los apagones; es el caso de Adonis Encarnación, quien dijo que la energía eléctrica se va a las 8:00 de la mañana y regresa a las 12:00 del mediodía, lo que ha provocado que se produzcan pérdidas de alimentos en su hogar.

“Se va todos los días en la mañana y se les dañan las cosas a uno, se me daña el queso, el salami, se daña todo. Que pongan la cosa bien porque hasta sin haber luz uno tiene que pagar su tarifa normal de los RD$1,000”, aseguró Encarnación, diciendo que esto le ha generado pérdidas económicas.

Asimismo, Enerolisa Hernández, que trabaja en una banca, mencionó cómo, a pesar de que una parte del sector reciba la luz por contadores de recarga, estos no reciben la energía como quisieran, ya que durante el día para estos ha sido un sacrificio no contar con el servicio eléctrico.

Para quienes disponen del servicio, ha sido calificado como “un abuso” debido a las altas temperaturas de calor de un país.