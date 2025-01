Otra familia busca le paguen su tierra donde está el aeropuerto

Una vida de frustraciones en búsqueda de justicia y más de 30 años a la espera de una remuneración por terrenos donde opera el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), Víctor Manuel Caballero Castillo, de 69 años, aún espera recibir lo que le corresponde.

Al ser contactado por LISTÍN DIARIO, Caballero dijo que inició el proceso para gestionar el pago el 7 de mayo del año 1992, mediante comunicación dirigida a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, reiterada en cartas de fechas 4 de febrero de 1993 y 29 de agosto de 1994.

Relató cómo ha sido su lucha por la porción de terrenos dentro del ámbito de la Parcela 506-A del Distrito Catastral número 32, ocupado por el AILA y por igual, de las parcelas números 484-F y 484-G, del mismo Distrito Catastral número 32, equivalentes a 607 metros cuadrados del Distrito Municipal La Caleta, en Boca Chica. “En respuesta a nuestros requerimientos, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo emite comunicación número 633, de fecha 7 de septiembre de 1994, suscrita por Pedro Romero Confesor, titular de dicha Consultoría, en que nos expresa que nuestra petición estaba siendo referida al Administrador General de Bienes Nacionales, para los fines correspondientes”, explicó Caballero.

Víctor Caballero Castillolistin diario

Molesto por la larga lucha, Caballero explicó que se le notificó su requerimiento de permanencia en el Libro Registro, recibido por esa Administración General, mediante oficio número 635, de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el 8 de septiembre de 1994, y que el 27 del mismo mes y año, fue entregada a Valentín Díaz, funcionario de la dependencia, quien llevaría el caso.

“Yo escribí una carta a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo cuando era Romero Confesor, consultor jurídico; entonces no me respondieron, luego le escribí otra y en la tercera me respondieron que se estaba tramitando eso hacia Bienes Nacionales para los fines correspondientes”, expresó.

“Cuando llegó la negociación con Aerodom, yo le mandé una carta amigable a Aerodom y a la Consultoría Jurídica, una comunicación conjunta diciéndole que antes que entraran en algún tipo de negociación, había familias que teníamos un derecho sobre ese terreno y ellos continuaron con las negociaciones con Aerodom”, indicó.

Caballero mencionó que al inicio del proceso de demanda le envió una carta a la Suprema Corte de Justicia para que declarara inconstitucional el decreto con el que se había declarado de utilidad pública, en consideración de que no habían cumplido con lo que establece la Constitución de la República del premio justo pago determinado por el tribunal competente.

“Nos fuimos al Tribunal Superior de Tierra y allá, estando en ausencia de mi abogado, el juez le dice a Aerodom en una sentencia que ellos no tenían responsabilidad en eso”, explicó que a causa de esto las respuestas no han sido favorables para su caso.

Mediante la sentencia número 099, del 26 de febrero de 2007, el Tribunal de Tierras del Distrito Nacional ordenó pagar por el inmueble la suma de RD$3,645,420, cuyo fallo fue confirmado luego por la Tercera Sala de la Suprema.

No pagará soborno

Caraballo dijo que en 2017 recibió una propuesta de parte de la administración de Hacienda, la cual le ofreció pagarle, a cambio de que cediera el 50% del valor, a lo cual se negó porque va en contra de sus valores éticos.

No obstante, el reclamante sostuvo que conoce a personas que accedieron a recibir el pago de otra parcela expropiada mediante esa modalidad de soborno.

Afirmó que no cederá a extorsiones ni a sobornos.

“El no querer pagar lo que nos corresponde es para que uno se desespere y se acerque a esos tipos mafiosos y cederles aunque sea RD$10, cederles el 50%”, dijo molesto por la oferta de ofrecer la mitad de lo que le corresponde.

Caballero dijo que, luego de su constante lucha, se siente agobiado y estafado por el Estado que no ha accedido a pagarle por sus bienes y afirmó que en la declaratoria de utilidad pública contraviene lo relativo a lo previsto en la Constitución de la República, en la que se contempla que se debe efectuar el pago justo por las propiedades que le corresponden.