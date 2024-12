Abinader garantiza éxito de Cumbre de las Américas que se celebrará en el país

El presidente Luis Abinader afirmó que el país trabajará intensamente, junto a los gobiernos y las principales organizaciones regionales, para garantizar el éxito de la X Cumbre de las Américas, la cual se realizará en República Dominicana a finales de 2025.

El mandatario, al encabezar el evento de conmemoración del XXX aniversario de la Cumbre de las Américas, celebrado en Punta Cana, el mandatario previó que en la décima edición de este cónclave los presidentes y primeros ministros de la región forjen una visión contemporánea que responda a los desafíos de los nuevos tiempos.

“En nuestro mundo interconectado, enfrentamos numerosos retos que desbordan las fronteras políticas y que solo pueden asumirse con éxito mediante la colaboración entre naciones. Por esta razón, el fortalecimiento de los mecanismos internacionales y regionales debe ser un objetivo central de la región que busca ávidamente la seguridad duradera y el desarrollo sostenible”, sostuvo.

El presidente Abinader consideró que en los actuales momentos de incertidumbres, tensiones y enraizadas rivalidades geopolíticas en la competencia por definir el liderazgo global del siglo XXI, “se necesita más diálogo y entendimiento para abordar los desafíos significativos que enfrentamos”.

En el evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y moderado por el canciller Roberto Álvarez, estuvo presente el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en cuya gestión se realizó la primera Cumbre de las Américas. El ex jefe de Estado ponderó que continúa siendo necesario definir “qué tipo de mundo queremos vivir y cuál es la mejor forma para lograrlo”.

“Al final el premio le llegará a aquellos que encuentren la forma de trabajar juntos y no negar los retos obvios que enfrentamos. La negación no es una buena estrategia y vivimos en un mundo donde nuestros países están en una mejor posición de tomar ventaja de sus activos que en cualquier otro tiempo”, resaltó el ex presidente Clinton.

Proyección de valores

Mientras el canciller Álvarez manifestó que dada la proyección de los valores democráticos y el compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción que el presidente Abinader ha enarbolado y puesto en práctica desde el inicio de su gobierno, República Dominicana reúne las condiciones para celebrar una exitosa décima Cumbre de las Américas.

“Al acercarse el 30 aniversario de las Cumbres de las Américas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores consideramos oportuno realizar un evento que sirviera, además de una celebración de este hito, para llevar a cabo un análisis prospectivo de las primeras nueve Cumbres con el propósito de nutrir la agenda de la Cumbre de Punta Cana 2025”, agregó.

A la ceremonia, asistieron cuatro ex presidentes, cancilleres y ex cancilleres de los países de la región, empresarios, así como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y representantes de organismos internacionales, además de destacadas figuras de la intelectualidad latinoamericana y de Estados Unidos.

Este escenario sirvió para desarrollar dos sesiones de diálogos encabezadas por el ex ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, Carlos Ominami; y el ex secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda. Estos tuvieron a su cargo la exposición de una propuesta general que invitó a enfocar los trabajos de la próxima Cumbre en la construcción de consensos sobre seguridad ciudadana y alimentaria.

La elección de República Dominicana como sede de la X Cumbre de las Américas 2025 refleja el liderazgo internacional que ha afianzado el país con la política exterior trazada por el presidente Abinader y ejecutada por el canciller Álvarez.