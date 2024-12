Exempleada de la Caasd denuncia no haber recibido sus prestaciones laborales

La señora Milagros Castro, quien dice haber sido supervisora en el departamento de Servicios Sociales de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) denunció que, tras haber trabajado por un período de diez años en la institución y devengar el sueldo de RD$ 16,000, fue desvinculada sin haberle dado las prestaciones laborales correspondientes.

Castro aclaró que fue despedida en la actual gestión, de Felipe Suberví, tras culminar la pasada administración de Alejandro Montás, hace cuatro años. Desde entonces se le han negado sus beneficios complementarios.

“Yo duré diez años trabajando en la Caasd y ellos dicen que ya no me corresponden mis prestaciones. El Ministerio de Administración Pública (MAP) me calculó los beneficios y me toca RD$178,000, pero ellos (la Caasd) solo me dieron el dinero de mis vacaciones: RD$35,000”, expresó Castro.

Milagros quien dice tener aproximadamente 50 años y haberse lesionado una de sus extremidades inferiores mientras dirigía una de las rutas de camiones de agua de la Cassd, pide que su caso sea tomado en cuenta ya que es madre soltera, vive en una casa alquilada y falleció una de sus hijas por cáncer de garganta.

En 2021, ante una comitiva de exempleados de la Caasd que se dio cita para reclamar sus pagos, el director Felipe Suberví aseguró que continuará cumpliendo con el compromiso de pago por un monto de 30 millones de pesos.

Otro detalle que destacó el funcionario es que están pagando prestaciones a excolaboradores que fueron desvinculados en el mes de marzo del año 2020 cuando la institución era dirigida por las antiguas autoridades.

Suberví se reunió con la comitiva en el Salón Frida Aybar de Sanabia de la entidad, donde les aseguró que la institución estatal continuaría en el mes de febrero (2021) los pagos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre.

“Yo no voy a cometer una injusticia, me considero ser una persona justa, y yo creo que, si una persona brindó un servicio, no importa del partido que sea, hay que darle sus prestaciones laborales”, puntualizó el director de la Caasd en ese entonces.

La comisión que recibió el funcionario estuvo conformada por Ignacio Collado, José Geraldo Leia, Fausto Ángeles, Juan Polanco Paredes, Betilio Arias Veloz, Magdalena Rosario, José Manuel Pérez; quienes estuvieron acompañados por el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Sócrates Pérez.