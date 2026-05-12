ADP pide a padres revisar mochilas de sus hijos antes de ir a la escuela

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) llamó a los padres a revisar cada mañana la mochila de sus hijos para evitar que ingresen en ella armas que afecten su integridad y la de colaboradores de los centros educativos.

El presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, dijo que para el gremio resulta alarmante que durante estos operativos a los niños les encuentren en su mochila armas que ponen en peligro su integridad.

“Estas medidas deben hacerse con más rigor y periodicidad y que se apliquen las consecuencias, porque hasta ahora se han informado de los hallazgos, pero no se conocen las medidas disciplinarias que se han adoptado”, manifestó.

Hidalgo saludó la disposición del Ministerio de Educación que, con el apoyo de la Policía Escolar, realiza inspecciones a los estudiantes en las escuelas para evitar que estos ingresen armamentos que afecten su desarrollo; además, dijo que es necesario involucrar a los padres, quienes tienen una corresponsabilidad.

Este lunes, Listín Diario publicó una información donde se destaca que en requisas realizadas por la Policía Escolar en operativos regulares en 60 escuelas pertenecientes a la Regional 03 de Azua, que abarca las provincias de Azua, Baní y San José de Ocoa, fueron decomisados diferentes artículos incluyendo armas blancas y otros artefactos.

“Estos casos que se han dado a conocer son de menores de edad que salen de su casa y que en algunos casos los llevan en la mochila. Es necesario hacer una alianza en las escuelas con los maestros y las familias. Esto ayudará a evitar la violencia aplicando el reglamento del Minerd y el Código del Menor”, dijo el profesor Hidalgo, y cuestionó a los padres por no revisar las mochilas de sus hijos antes de que salieran de sus hogares.

Solicitó que las requisas se realicen periódicamente en cada centro educativo del país y también lamentó que no haya suficientes policías escolares, empezando por zonas vulnerables.

Recordó que el año pasado se reportaron al Minerd más de 22 mil casos de agresiones entre estudiantes y más de 1,700 de ellos hacia sus profesores.

Asimismo, el secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo de la Rosa, dijo que para el gremio resulta alarmante que durante estos operativos a los niños les encuentren en su mochila armas. Estas armas ponen en peligro la integridad física del personal que labora en los centros educativos.

“La policía debe mantenerse vigilante y desde la puerta también deben tomarse medidas de precaución, de igual forma que el equipo de gestión de cada centro con su director a la cabeza, unido a la directiva de la Asociación de Padres y Madres, debe por momentos hacer requisas momentáneas en los centros educativos”, expresó.

Dijo que, en caso de encontrar armas u otros utensilios que comprometan el bienestar de los estudiantes, el centro debe llamar a los padres, al consejo y someterlos con el equipo de orientación de psicología a un estudio para ver las causas y consecuencias de por qué se está produciendo esa conducta.

“Creemos que el Ministerio de Educación debe tomar cartas en el asunto y que, junto con los equipos de gestión de los centros educativos y la Federación de Padres y Madres, se deben tomar medidas de conjunto que permitan que primero los padres asuman su responsabilidad de en la mañana revisar la mochila de su hijo y ver si el niño lleva algún recurso que no sea propio de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje”, agregó.