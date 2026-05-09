INTEC obtiene patente por cargador inteligente para vehículos eléctricos

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) obtuvo una nueva patente de modelo de utilidad por un sistema de carga inteligente para vehículos eléctricos de movilidad unipersonal.

La universidad informó que ha logrado 16 patentes y se mantiene como la principal generadora de propiedad intelectual en el ámbito universitario dominicano.

El certificado, emitido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) bajo el número U20220118, ampara un “cargador de potencia eléctrica gestionable vía red”, diseñado para optimizar el proceso de carga de baterías de litio mediante monitoreo remoto, programación de ciclos y detección de fallas en tiempo real.

La patente tiene una vigencia de 15 años, con vencimiento previsto en 2037.

El dispositivo fabricado por los investigadores egresados de Ingeniería Eléctrica, Elys Henríquez, Víctor Pérez, Kynan O’Connell Temple, Luis Cabrera y el profesor investigador de la misma área, Miguel Aybar, permite al usuario controlar y visualizar el estado de la carga tanto de forma local como remota, además de que permite ajustar el tipo de suministro energético según las necesidades de la batería.

Un comunicado de prensa indica que el sistema incorpora alertas ante anomalías y un módulo de análisis que optimiza el rendimiento durante el proceso de carga.

Explica que la innovación está orientada a vehículos eléctricos de uso individual, como scooters y otras soluciones de micromovilidad, un segmento que ha mostrado crecimiento sostenido en entornos urbanos y que plantea nuevos retos en infraestructura energética y eficiencia.

El desarrollo se concentra en la línea de investigación del INTEC sobre energía, sostenibilidad y tecnologías aplicadas y contó con el apoyo del Centro de Emprendimiento e Innovación de INTEC, donde los investigadores recibieron acompañamiento y asesoría especializada durante el proceso de protección intelectual.

INTEC refiere que el otorgamiento de esta patente ocurre en un momento en que la movilidad eléctrica comienza a ganar terreno en República Dominicana, impulsada por iniciativas públicas y privadas orientadas a reducir la dependencia de combustibles fósiles.

“En ese escenario, soluciones como la desarrollada por INTEC podrían contribuir a mejorar la eficiencia y gestión de la infraestructura de carga, uno de los principales desafíos para la adopción masiva de vehículos eléctricos”, expresa el comunicado de prensa.

Trayectoria en propiedad intelectual

La nueva patente se suma a un portafolio que ha consolidado a INTEC como referente nacional en innovación. La universidad fue pionera en el sistema académico dominicano al obtener en 2014 su primera patente, y desde entonces ha acumulado 16 patentes en distintas áreas tecnológicas.

Entre las patentes de INTEC figura una vinculada a la mejora de baterías recargables de ion-litio, con aplicaciones en dispositivos electrónicos, almacenamiento energético y movilidad eléctrica.

Estas líneas de investigación han sido impulsadas durante más de una década, especialmente en campos como nanotecnología y materiales avanzados.