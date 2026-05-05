Familia salesiana impulsa los pasos de Don Bosco en la educación del país

La Familia Salesiana, desde su rol de formador, guía espiritual y casa de acogida, abre sus puertas a la enseñanza a nivel superior y la creación de un centro de segundo nivel de salud en Jarabacoa.

Desde hace tiempo, la comunidad de Don Bosco se encuentra preparando la creación de la Instituto Técnico Superior Los Salesianos; esta, en segunda instancia, luego que sus estudiantes salen de los politécnicos donde reciben la formación básica, pasarían al tercer paso, donde se preparan para la universidad.

Como inicio del instituto, los estudiantes se formarán en mecatrónica, ciberseguridad y energía renovable.

Además, cuentan con un programa de superación juvenil, llamado Hermano Juan Francisco García; a través de este se otorgan becas para que los estudiantes de escasos recursos puedan cubrir su formación, recibiendo un incentivo mensual de RD$5,000.

La Fundación Don Bosco también se encuentra impulsando su red salesiana de inserción laboral, para crear oportunidades a jóvenes que aún no han tenido su primer empleo, para que las autoridades abran un sistema de acompañamiento para cada uno de estos.

sector salud

La Fundación Don Bosco se prepara para abrir en 2027 su centro de salud de segundo nivel en Jarabacoa, llamado Obra Social de Progreso de los Pueblos.

Este proyecto contará con un espacio de internamiento, cuartos de intervenciones quirúrgicas, farmacia y un laboratorio que estará en funcionamiento las 24 horas del día.

El sacerdote José Pastor Ramírez Fernández, director provincial de las Antillas.Raúl Asencio

Uno de los proyectos más sensibles, según detalló Franklin Ortega, director de la fundación, es la red de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, donde se trata directamente a la niñez que se encuentra vulnerable.

“Hay 5 centros de acogida como el centro Quédate con Nosotros, donde los niños que se rescaten de las calles, bien sea por lo que trae CONANI (Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia), las autoridades o nosotros, salimos a buscarlos. Entonces comienza un programa educativo de acompañamiento a ellos y a su familia”, explicó Ortega.

La red de Muchachos y Muchachas con Don Bosco está constituida en 12 centros comprometidos en la educación integral, evangelizadora y promocional de NNAJ (Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes) y sus familias en alto riesgo: 5 son hogares de acogida (354 niños, 196 niñas y 158 niños); los 7 restantes con modalidad diurna, impactando 1,750 destinatarios y sus familias.

También cuentan con el programa de ecología, Ecobosco. El movimiento medioambiental que cuenta actualmente con más de 800 jóvenes aglutinados en 35 grupos en todas sus casas salesianas. Este programa tiene una duración de formación de 2 años.

Para impulsar la comunicación y la oratoria, cuentan con un programa de comunicación que tiene una duración de menos de un año, donde cada mes conocen áreas de la fotografía y el periodismo.

“Ellos hacen su igual tarea y su proyecto final y en la última etapa, que es la graduación, pues ya entonces se les da una recopilación de todo. Y tenemos ya 300 graduados, ya totalmente del programa”, dijo Lesly Núñez, parte del departamento de comunicación salesianos.

programas de formación

El Programa de Formación Conjunta de la Familia Salesiana (Profoco) es una plataforma que genera material para la creación de un libro a través de conferencias, talleres que se imparten en equipos.

A través de las más recientes reuniones, talleres y conferencias, José Pastor Ramírez Fernández ha escrito el libro “Escalera interior”, el cual se estará exponiendo el sábado 27 de mayo en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

“Comienza con una conferencia en la que me invitan a dar un taller. Lo repito cinco, seis, siete, ocho veces; entonces los aportes de las participantes, yo los voy recogiendo, los voy integrando y entonces sale”, dijo Ramírez Fernández.

También, el Programa de Formación de Animadores Juveniles (Profaj) es un programa de formación de 2 años que cuenta con siete etapas. En este ingresan al menos 300 jóvenes a la primera y finalizan entre 250, capacitados para ser líderes.

Dentro de la comunidad salesiana se encuentran 15 obras, 7 de estas en Santo Domingo, direccionadas en Cristo Rey, Villa Juana, Don Bosco, María Auxiliadora, Hainamosa, Kilómetro 12 carretera Sánchez, Casa Inspectorial; dos en la provincia de La Vega, una en Mao, Santiago, dos en Jarabacoa, una en Moca y una en Barahona. Estos espacios cumplen con el rol de evangelizar, educar, acoger a los necesitados y crear un espacio de diversión.

“Una casa salesiana está llamada a ser una casa corazón; el elemento aglutinador de la casa corazón es entonces la relación.

Don Bosco busca crear educadores generadores de buena relación para que se cree ese ecosistema de cuatro plataformas”, manifestó Ramírez Fernández, director provincial de las Antillas.

En el país se encuentran 37 escuelas salesianas, con una matrícula de 18,231 alumnos entre 2025 y 2026.

Esto se divide en 54% muchachas y 46% muchachos. De estas, 12 son de nivel técnico, representando el 25% de los alumnos.

Entre los programas de formación en la fe y acompañamiento espiritual, tienen 19 parroquias y más de 50 capillas. Acompañan en la espiritualidad a más de 60,000 personas cada semana. Cuentan con 5 dispensarios médicos donde asisten a más de 30,000 pacientes cada año.

Además, tiene 19 oratorios, centros juveniles impactados donde se benefician 25,000 personas cada año, y este espacio está catalogado por los salesianos como un patio, donde viven experiencias formativas, sociales y atenciones a los niños de las calles.

sobre la fundación salesiana don bosco

La Fundación Salesiana Don Bosco, que es esta entidad de los salesianos en las Antillas, es una entidad civil con personalidad jurídica. Desarrolla para promover el desarrollo humano, para promover acciones que vayan orientadas al desarrollo de poblaciones de niños, niñas y adolescentes en condición vulnerable.