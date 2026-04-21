Volverán a evaluar maestros el próximo viernes tras dificultades del proceso

La Comisión Ejecutiva Nacional de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD), informó que todo el maestro que acudió ayer a la prueba de evaluación docente la recibirá de nuevo el próximo viernes, aún la haya tomado.

La EDD sostuvo además que todo el que esté convocado para hoy y en los días siguientes, debe asistir de forma normal.

Al ofrecer la información, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’Óleo, dijo que los incidentes que se registraron ayer en el proceso fueron debidamente atendidos y resueltos.

D’Óleo expresó que mantienen un monitoreo permanente del proceso mediante equipos técnicos desplegados en el interior del país, así como personal especializado en la plataforma digital y en la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC), operando las 24 horas del día.

Tras el inicio de la quinta etapa de la Evaluación Docente del Ministerio de Educación (Minerd), maestros reportaronn que en su proceso de evaluación el sistema presentó fallas y en algunos centros educativos se imposibilitó que iniciara a tiempo.

Docentes que tenían pautado tomar su evaluación a las 8:00 de la mañana aseguraron que no habían podido iniciar por falta de sistema; a esto se suman los reclamos por la escasez de tiempo para completar las preguntas, dificultando finalizar con el proceso. La EDD la integran, además del Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anrpoted).

La jornada se desarrolla en 123 centros sede habilitados a nivel nacional, con la participación de aproximadamente 115 mil docentes previamente convocados a través de los canales oficiales.

En representación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el coordinador de la Comisión de Evaluación de Desempeño Docente (EDD), Julio Canelo, garantizó que el plazo de evaluación en esta quinta etapa se extenderá hasta el viernes para reponer los inconvenientes que se presentaron este lunes.

“Al hacer una evaluación del proceso, nos hemos dado cuenta del colapso de la plataforma que soporta la evaluación del desempeño docente. En tal sentido, todos los maestros y maestras del primer grupo que han entrado y que la plataforma les ha cerrado, no dándoles el tiempo suficiente para completar la prueba, evidentemente los maestros no pueden ser afectados por un déficit de la plataforma y, en tal sentido, esos maestros tienen que ser reprogramados para que completen su evaluación”, manifestó.

Esta quinta evaluación toma en cuenta la aplicación práctica de conocimientos pedagógicos, técnicos y normativos en situaciones concretas, resolución de problemas profesionales, toma de decisiones fundamentadas y priorización de acciones y uso de estrategias para mejorar procesos educativos basados en análisis.

Además de la coherencia ética y profesional en decisiones alineadas con principios y normativas educativas y la reflexión profesional orientada a la mejora continua y al desarrollo profesional.