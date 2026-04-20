Docentes reportan falta de sistema en centros durante la quinta evaluación de desempeño

Tras el inicio de la quinta etapa de la Evaluación Docente del Ministerio de Educación (Minerd), maestros reportan que durante su proceso de evaluación el sistema presentó fallas y en algunos centros educativos se imposibilitó que este proceso iniciara a tiempo.

Docentes que tenían pautado tomar su evaluación a las 8:00 de la mañana aseguraron que no habían podido iniciar por falta de sistema; a esto se suman los reclamos por la escasez de tiempo para completar las preguntas, dificultando finalizar con el proceso.

En representación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el coordinador de la Comisión de Evaluación de Desempeño Docente (EDD), Julio Canelo, garantizó que el plazo de evaluación en esta quinta etapa se extenderá hasta el viernes para reponer los inconvenientes que se presentaron este lunes.

Además, están en espera de una respuesta del Minerd para extender el tiempo de respuesta en la evaluación, debido a la falta de internet y el tiempo limitado de evaluación, lo que provocó que algunos docentes culminaran la prueba dejando respuestas sin contestar.

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“Al hacer una evaluación del proceso, nos hemos dado cuenta del colapso de la plataforma que soporta la evaluación del desempeño docente. En tal sentido, todos los maestros y maestras del primer grupo que han entrado y que la plataforma les ha cerrado, no dándoles el tiempo suficiente para completar la prueba, evidentemente los maestros no pueden ser afectados por un déficit de la plataforma y, en tal sentido, esos maestros tienen que ser reprogramados para que completen su evaluación”, manifestó.

Esta quinta evaluación toma en cuenta la aplicación práctica de conocimientos pedagógicos, técnicos y normativos en situaciones concretas, resolución de problemas profesionales, toma de decisiones fundamentadas y priorización de acciones y uso de estrategias para mejorar procesos educativos basados en análisis.

Además de la coherencia ética y profesional en decisiones alineadas con principios y normativas educativas y la reflexión profesional orientada a la mejora continua y al desarrollo profesional.

La EDD busca promover e incentivar el desarrollo profesional continuo de todos los hombres y mujeres que se dedican a la labor docente y, por este medio, contribuir a mejorar la calidad de la educación pública preuniversitaria en el país.