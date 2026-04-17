CES dispuesto a asumir diálogo sobre reforma educativa

El presidente del Consejo Económico Social (CES), Rafael Toribio, señaló que ese órgano constitucional está dispuesto a asumir la responsabilidad de realizar el diálogo entre todos los actores para consensuar una propuesta que “ayude” a transformar, “para bien”, la educación dominicana.

“Creemos que si el CES fue capaz de organizar un diálogo sobre la crisis haitiana donde se consensuaron 151 propuestas con actores diversos e intereses contrapuestos, es posible organizar un diálogo amplio y plural que conduzca a acuerdos concertados para lograr la transformación de la educación”, manifestó.

Las palabras de Toribio vinieron después de que el ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía propusiera durante la celebración de la vigésima novena Asamblea Plenaria del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, acoger la iniciativa de “transformar la educación dominicana” planteada por el presidente Luis Abinader, la cual busca un cambio “legislativo y curricular” al sistema educativo.

Badía indicó que la propuesta no debe ser considerada como una posición de un gobierno sino de un país y que la misma sea lograda por “consulta y concertación”.

La propuesta de reforma educativa presentada por la actual gestión de Gobierno ha sido ampliamente rechazada por diversos sectores debido a que la misma contiene una posible fusión entre los Ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y de Educación.

“En este momento de incertidumbre que vive el mundo, no podemos quedarnos en una idea administrativista de ver la educación como una simple fusión de dos ministerios, ya que de este modo no es posible entender el desafío de una quinta revolución industrial. O hacemos una reforma para que todo siga igual o hacemos una transformación de cara al futuro para empleos que todavía no se han creado”, reseñó Badía ante el rechazo que se ha suscitado hacia la propuesta.

El ministro señaló que consultó con autorización del Presidente de la República a los expresidentes Fernández, Medina y Mejía y ahora se está integrando en una gran mesa del CES, a los partidos políticos, sociedad civil, sindicatos, iglesias, empresarios, etc.

“Es necesario hacer la transformación educativa desde la puerta de entrada del niño a la educación hasta la salida, sea esta técnica, técnica superior o phd, por lo que es preciso reformar el sistema en su conjunto, articularlo e invertir bien los recursos y hacer un plan para esta transformación”, exclamó Badía justificando la propuesta de Abinader.

A su vez, cuestionó “si acaso un sistema educativo con tres subsistemas que no dialogan entre sí y que están insuficientemente conectados resuelve el problema”, indicando que la transformación debe estar en la norma como una garantía para que esos cambios sean permanentes para los próximos 30 o 40 años”.

Toribio destacó que actualmente “existe una voluntad manifiesta en los actores fundamentales del sector educativo de que es hora de hacer una transformación en la educación dominicana”.

En las palabras de cierre, el presidente del CES expuso que “no está conforme” con los trabajos realizados para “transformar la educación dominicana”.

“Debemos reconocer que no estamos conformes con los resultados de los esfuerzos que venimos haciendo para lograr una educación de calidad, por lo que acogemos con entusiasmo y responsabilidad que en este espacio de concertación constitucional se trate de buscar acuerdos fundamentales para lograr la transformación del sistema de educación centrado en la calidad de los aprendizajes”, exclamó Toribio.

Radhamés Mejía explicó la “Propuesta de Teoría del Cambio para el Relanzamiento del Pacto Educativo 2026 - 2030”, donde planteó un marco inicial de reflexión y debate, identificando el problema estructural que limita la mejora sostenida de los aprendizajes, formuló una hipótesis central de cambio y propuso principios, palancas estratégicas y orientaciones de largo plazo.

El CES esperará por la convocatoria del Gobierno para iniciar los trabajos formalmente.