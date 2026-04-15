Ideice abre convocatoria a Fondos Concursables para evaluar currículo y alimentación escolar

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), en coordinación con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), anunció la apertura de la tercera convocatoria de los Fondos Concursables de Investigación y Evaluación, orientada a financiar cinco estudios estratégicos del sistema educativo preuniversitario.

Los estudios por financiar abarcan la evaluación de la implementación del currículo en el nivel inicial, 3 a 5 años; la evaluación del currículo en el nivel primario; análisis del currículo en el nivel secundario; el estudio de las políticas públicas de inclusión en el sistema educativo y la evaluación integral del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PAE), en coordinación con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés, junto a autoridades del sector educativo: los directores de Supervisión Educativa, José Alberto Contreras; y de Educación Especial, Lucía Vásquez, ambos del Minerd; la directora de Planificación y Desarrollo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Jennifer Alexandra Polanco; y los encargados de Investigación y de Evaluación de Programas Nacionales del Instituto, doctor Andrian Gutiérrez y Noel Rodríguez Reynoso, respectivamente.

Durante la actividad, las autoridades destacaron que esta iniciativa fortalece la toma de decisiones basada en evidencia y promueve la mejora continua de la calidad educativa en el país.

Asimismo, se resaltó que la convocatoria se enmarca en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, lo que garantiza un proceso más transparente y alineado con el marco legal vigente.

La convocatoria está dirigida a instituciones y personas físicas con experiencia comprobada en investigación educativa, quienes podrán presentar sus propuestas conforme a los términos de referencia disponibles en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas y en la página web del Ideice, a partir del 14 de abril de 2026.

Las investigaciones se desarrollarán en distintas regiones educativas del país, incluyendo el eje metropolitano, como Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, y el Cibao Central, que abarca Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Montecristi, con el objetivo de generar evidencia rigurosa sobre la implementación curricular, las prácticas pedagógicas, la inclusión educativa y la efectividad del programa de alimentación escolar.

Las propuestas serán recibidas hasta el 29 de mayo de 2026 y evaluadas por una comisión técnica especializada del Minerd e Ideice, bajo criterios de rigor metodológico, pertinencia, viabilidad y ética.

El director ejecutivo destacó que estos fondos concursables constituyen un instrumento clave para fomentar la investigación educativa, fortalecer la articulación interinstitucional y contribuir a políticas públicas más efectivas en beneficio del sistema educativo dominicano.

Se dieron cita, además, a esta actividad junto a las autoridades del Ideice: Moisés Méndez, en representación de Susana Michelle, directora de Educación Secundaria del Minerd, y Luis Gamborena Simó, encargado interino de Operaciones del Inabie, quien representó a Luis Núñez Fabal, director de Gestión Alimentaria del Inabie.

Por el Ideice, los doctores Julián Álvarez, director de Evaluación e Investigación; Lucía Castro Araújo, encargada de Divulgación Científica; y otros directivos de áreas misionales y estratégicas del Ideice.