Escuelas retoman la docencia y activan medidas para recuperar clases perdidas

Tras varios días de suspensión de docencia por las lluvias, distintos centros educativos del Distrito Nacional reiniciaron la docencia con relativa normalidad, mientras sus autoridades trabajan en estrategias para recuperar el tiempo perdido.

Luego de realizar un recorrido por diferentes planteles, periodistas de este medio pudieron constatar que las aulas volvieron a llenarse por completo de estudiantes.

Liceo Juan Pablo Duarte

El director del liceo Juan Pablo Duarte, Victorino Germosén, informó que las clases fueron retomadas luego de examinar las condiciones en la comunidad y siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación.

Explicó que el centro perdió dos días por la suspensión, esto debido a las lluvias que han afectado distintas partes de país, además de un día adicional por el aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Germosén indicó que, para compensar el tiempo perdido, los docentes están implementando prácticas y actividades adicionales.

“Un día perdido es una estrategia que se busca para recuperarlo”, afirmó, al tiempo que señaló que la asistencia estudiantil en el reinicio fue de entre un 60 % y 70 %, mientras que casi la totalidad de los maestros acudió al centro.

Centro Educativo Mercedes Sepúlveda

Zoraida Cabral, directora de la escuela primaria Mercedes Sepúlveda, aseguró que las clases continuaron con normalidad luego de la suspensión de miércoles y jueves de la semana pasada.

Destacó también que ya cuentan con un proyecto de nivelación para recuperar los contenidos que no pudieron ser impartidos.

Señaló que han recibido orientaciones del Ministerio de Educación sobre cómo proceder en estos casos y enfatizó la importancia de la comunicación constante con las familias, lo que permitió mantener una asistencia estudiantil estable desde el primer día de reinicio.

“Gracias a que manteníamos comunicación con los padres atreves de WhatsApp, que le mandábamos todas las informaciones a ellos y hacíamos mucho hincapié de que los niños ya no podían faltar un día más a menos que el sistema así lo exija”, expresó.

Centro Educativo República Dominicana

De su lado, en el Centro Educativo República Dominicana, su director Junior Belial Peralta, dijo que la suspensión de clases abarcó miércoles y jueves de la semana pasada, reintegrándose nuevamente el pasado viernes.

Según explicó, la reintegración inicial se registró una asistencia de apenas un 40 % de estudiantes. Sin embargo, indicó que posteriormente la situación se normalizó.

Estudiantes en su recesoLeonel Matos

Al igual que otros centros, ya se encuentran evaluando alternativas para recuperar los días perdidos, tomando en cuenta que el año escolar se encuentra en su fase final, lo que obliga a optimizar el tiempo disponible.