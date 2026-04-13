La UCE gradúa 915 nuevos profesionales

La Universidad Central del Este (UCE) entregó al país 915 nuevos profesionales durante su CXLIX ceremonia de graduación de grado y XXII graduación de posgrado, que se llevó a cabo en su recinto sede de esta ciudad.

De los graduandos 643 son mujeres y 272 son hombres, destacando la amplia participación femenina en esta promoción.

De este total, 457 corresponden a nuevos profesionales de grado y técnico superior, mientras que 458 culminaron programas de posgrado, formándose como especialistas en diferentes áreas.

Con esta graduación, la universidad eleva a 64,987 el número total de egresados, consolidando su trayectoria en la formación de profesionales y especialistas en la República Dominicana.

Durante la ceremonia encabezada por su rector José Hazim Torres, las autoridades universitarias destacaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de los egresados, quienes culminan una etapa significativa de su vida académica y se preparan para asumir nuevos retos en el ámbito profesional.

En el acto se realizó la entrega de títulos a los nuevos profesionales, distribuidos por facultades de la siguiente manera: 156 egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud; 56 de la Facultad de Ingenierías; 16 de la Facultad de Arquitectura y Artes; 70 de la Facultad de Ciencias Administrativas; 66 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 94 de la Facultad de Ciencias y Humanidades.

En cuanto al nivel de posgrado, los graduados completaron programas de maestrías y especialidades en áreas como salud, educación, negocios e ingenierías.

En esta ocasión, la graduanda con el más alto índice académico fue Joanna Francisca Corporán Pouriet, de la Escuela de Contabilidad.

Con esta investidura, la Universidad Central del Este continúa su misión de formar profesionales de excelencia, comprometidos con el progreso del país y capaces de generar un impacto positivo en sus respectivas áreas.