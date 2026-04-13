Minerd suspende docencia en Puerto Plata por alerta roja y llama tomar medidas preventivas

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la suspensión de la docencia para este martes en la provincia de Puerto Plata, tras ser declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al territorio nacional.

La medida fue adoptada en coordinación con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el COE, con el propósito de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En ese sentido, la institución también instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en aquellas provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

La cartera educativa indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la posibilidad de suspender parcial o totalmente la docencia en áreas específicas donde las circunstancias lo ameriten.

Las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

El Ministerio recuerdó que, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias, la alerta roja se declara cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.

Asimismo, el COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta, y tomar precauciones.

Además, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.