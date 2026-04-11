Pocos estudiantes acudieron a las escuelas este viernes

Fue baja la asistencia de estudiantes en los centros educativos del sector público este viernes, tras dos días de suspensión de docencia por las lluvias en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En el Liceo Juan Pablo Duarte se registró una asistencia de 230 estudiantes, mientras que la matrícula académica es de 881. Desde el reingreso a clases, los estudiantes recibieron el desayuno y almuerzo escolar, detalló el director del centro educativo, Victorino Germosén.

“La lluvia y la vaguada nos mermaron la asistencia de hoy y le dimos duro a que vengan a las clases, pero una parte que es el compromiso de los padres de traer sus hijos a la escuela. Si los padres se empoderaran y los mandaran a las escuelas, la historia sería otra”, manifestó Germosén.

Escuela Primaria Aruba, de 843 estudiantes matriculados, asistió el 30% de estos; sin embargo, todo el personal educativo y administrativo se encontraba cumpliendo con sus funciones con normalidad.

Mientras en la Escuela Parroquial San Gabriel Arcángel asistieron alrededor de 150 alumnos.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) reanudó la docencia, luego de mantener suspendidas las clases en las provincias bajo alerta amarilla debido a las condiciones meteorológicas.

La medida preventiva respondió a la incidencia de una vaguada que ha generado lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones en distintas zonas del territorio nacional.

La cartera educativa explicó que la decisión se adoptó en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con el objetivo de salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles riesgos.

Aunque la docencia fue restablecida, la institución reiteró a las direcciones regionales y a los centros educativos que deben mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas y tomar medidas adicionales en zonas vulnerables, como comunidades cercanas a ríos, áreas propensas a inundaciones o planteles con limitaciones estructurales, de acuerdo con los protocolos institucionales.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, prevé acumulados de lluvias entre 100 y 125 milímetros en las próximas 24 a 48 horas, debido al paso de una vaguada combinada a un sistema frontal que afectará las condiciones climatológicas en el país.

Indicó que para este sábado, la cercanía del sistema frontal, además de la vaguada asociada y la abundante humedad que estará proporcionando el viento, en especial de la dirección noreste, las condiciones meteorológicas generarán aguaceros de moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas, posible granizada y ráfagas de viento durante todo el día.

Para el domingo y lunes se espera que el sistema frontal se estacione al norte del país, en aguas del Atlántico.