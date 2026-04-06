¡Atención! Educación recuerda que este 6 de abril hay clases con normalidad

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) convocó a los estudiantes, personal docente y administrativo de los centros educativos públicos y privados a integrarse a las aulas este lunes 6 de abril, luego del asueto de Semana Santa.

A través de un comunicado, la institución instó a los padres y tutores a enviar puntualmente a sus hijos a los planteles educativos para continuar con el desarrollo del calendario escolar, con el propósito de no retrasar su proceso formativo y seguir fortaleciendo la educación dominicana.

Igualmente, la cartera educativa reiteró que las familias tienen la responsabilidad compartida de mantener el compromiso de aportar, desde sus hogares, a la educación de calidad, para ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.

También el Minerd confirma que el personal docente, administrativo y de apoyo de sus respectivos centros educativos estará listo esperando el regreso de cada estudiante después del breve receso de la Semana Mayor.