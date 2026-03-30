Minerd reporta 63 % de avance en la cuarta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente 2025-2026

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que la cuarta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 2025-2026, correspondiente a la Evaluación de Diversos Actores (EDA), registra un 63 % de avance a diez días de su inicio. Esto evidencia una alta participación de la comunidad educativa a nivel nacional.

Esta etapa, iniciada el 16 de marzo, constituye un componente clave del proceso evaluativo al integrar una mirada amplia y estructurada sobre el desempeño docente.

El Ministerio explicó que la EDA se desarrolla en tres direcciones complementarias. La evaluación descendente, realizada por el superior inmediato, permite valorar la práctica docente desde la gestión institucional.

La evaluación ascendente, que recoge la percepción de los docentes supervisados, acompañados y asistidos, quienes aportan evidencias desde su experiencia directa con el servicio educativo recibido. A su vez, la evaluación horizontal involucra a pares o colegas que analizan el desempeño desde una perspectiva profesional compartida.

Esta etapa está dirigida a 115,553 docentes en todo el país. Hasta la fecha, el 63% ha completado sus evaluaciones, lo que refleja un progreso significativo en el cumplimiento del cronograma establecido.

Las autoridades educativas destacaron que estos resultados reflejan el compromiso de directivos y docentes con el fortalecimiento de la calidad educativa y con la consolidación de una cultura de evaluación orientada a la mejora continua.

El Ministerio reiteró el llamado a todos los actores involucrados a continuar participando activamente en esta etapa, con el propósito de garantizar la cobertura total del proceso y asegurar información pertinente para la toma de decisiones en materia de desarrollo profesional docente.

En ese mismo orden, exhortó a directores regionales y distritales, directores de centros educativos, directores nacionales y a todo el personal docente a realizar este proceso con ética, compromiso y honestidad.

Igualmente, indicó que cada valoración debe reflejar con claridad las fortalezas y las áreas de mejora del desempeño docente, con el propósito de generar acciones y planes de mejora estratégicos a nivel nacional.

Asimismo, destacó que una evaluación responsable orienta decisiones que impactan directamente la calidad de la enseñanza, fortalece los aprendizajes de los estudiantes y consolida una cultura profesional basada en la mejora continua.