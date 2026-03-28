Avanza terminación de nuevo liceo para reubicar a 517 estudiantes de Los Alcarrizos

El director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, visitó el viernes la construcción del Liceo Obras Públicas INVI, donde instruyó intensificar los trabajos de terminación del nuevo plantel de 24 aulas dentro del Plan 24/7-365, para reubicar a 517 estudiantes del Liceo Prof. Ana Ilda Pérez Rivas, de Los Alcarrizos, edificación rentada desde el 2017 que presenta deterioro progresivo.

En el recorrido, Herrera visitó primero la construcción de la nueva estructura, donde garantizó que el proyecto estará listo en los próximos meses, tras un compromiso asumido por el contratista de acelerar la terminación de la obra, y posteriormente se reunió con autoridades educativas y profesores en el centro Ana Ilda Pérez Rivas, en el sector Las Mercedes, donde informó que los estudiantes, maestros y personal administrativo serán reubicados en el menor tiempo posible.

Mientras, la directora del distrito educativo 15-01, María Castillo, destacó la rápida respuesta de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y garantizó que la docencia a los estudiantes no se interrumpirá.

De su lado, el director del centro Ana Ilda Pérez Rivas, profesor Teodoro Díaz, valoró como positiva la intervención inmediata del Gobierno a través de Infraestructura Escolar, en quien aseguró que confía en que resolverán la situación para continuar con el desarrollo del calendario escolar.

Liceo Prof. Ana Ilda Pérez Rivas de Los Alcarrizos, edificación que se encuentra rentada desde el 2017 y presenta un deterioro progresivo.Fuente Externa

Tras un levantamiento pormenorizado sobre las afectaciones que presenta el plantel, se determinó que algunos cursos registran desprendimiento de empañete y grietas, por lo que su uso quedó suspendido de inmediato, para preservar la integridad de los estudiantes y el personal docente.

Herrera precisó que la aceleración de los trabajos para la terminación del nuevo plantel, para reubicar a los alumnos, se agilizará dentro del Plan “Aulas 24/7-365”, que en octubre pasado, durante una mesa de trabajo conjunta con autoridades locales, acordó intensificar la entrega de nuevas escuelas en el municipio de Los Alcarrizos, por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, y la coordinación del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps.