Minerd anuncia pausa por Semana Santa y fija retorno para el lunes 6 de abril

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó el cese de la docencia durante toda la semana próxima, desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, en todos los centros educativos del país por motivo de la Semana Santa.

La institución indicó que la medida rige para los niveles Inicial, Primario, Secundario y PREPARA, en centros públicos y privados, conforme al calendario escolar vigente. Las clases se reanudarán el lunes 6 de abril, cuando la comunidad educativa deberá reincorporarse a sus actividades habituales.

La cartera educativa exhortó a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias a aprovechar el asueto para el descanso, la convivencia y la reflexión, en un ambiente sano y de tranquilidad.

Asimismo, el Minerd llamó a la población a actuar con prudencia durante estos días y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, con el fin de preservar la vida y garantizar la seguridad.

La entidad reiteró su invitación a retornar a las aulas con renovado compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje.