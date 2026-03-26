Protestan por mal estado de liceo Profesora Ana Ilda Pérez Rivaldo en Los Alcarrizos

Los estudiantes y padres del liceo Profesora Ana Ilda Pérez Rivaldo, ubicado en la calle Seis de Los Alcarrizos, se reunieron para protestar frente al recinto escolar debido al mal estado en la infraestructura del centro educativo.

"El techo está podrido y no queremos una remodelación más", indicaron.

Evelin Cuevas, una de las estudiantes de sexto grado señaló que el centro, con una matrícula de 538 estudiantes y con 19 aulas tiene partes sin techo, enchufes sueltos y conjuntos eléctricos a la intemperie.

"El problema es que el centro no está en condiciones; el techo se cae por pedazos y, cuando llueve, tienen que cancelar las clases porque el agua entra por los techos y los del segundo piso tiemblan y cae arenilla en la primera planta", dijo.

No hay comedor

Asimismo, Angélica, otra estudiante del centro, expresó que aparte de lo ya señalado, el centro tampoco cuenta con un comedor.

"Tenemos que comer sentados en las aulas porque no hay dónde ir a comer", aseguró.

De igual forma, Santa Cuevas, madre de dos estudiantes, dijo que la situación persiste desde hace varios años, explicó que "cuando el centro era una primaria, hace dos años retiraron a los niños porque el techo se estaba cayendo. En la actualidad, revisten la parte externa de la infraestructura, pero las varillas están podridas".

Insalubridad

Angélica también destacó la insalubridad y la malas condiciones de los baños del centro.

Dijo que las aguas residuales pasan al agua de la llave, afirmando que el pozo y el séptico están juntos, y "ni el agua puede usarse".

Circuitos eléctricos

Asimismo, Angélica aseguró que los circuitos lanzan "chispas cuando llueve", y junto a otros compañeros, rechazó continuar recibiendo docencia en el centro educativo "porque me da miedo".

Para mantener las clases, las madres proponen continuar en modalidad virtual hasta que se tenga otro recinto preparado en un tiempo estipulado por las autoridades correspondientes.

"Mi hija no vuelve a pisar esa escuela", comunicó Santa.

Respuesta de las autoridades

El director del liceo, Theodoro Díaz, informó que los directivos del centro se reunieron en la mañana de este jueves con representantes del Distrito para hablar sobre las condiciones del centro y dar una respuesta a los padres y estudiantes.

Díaz, reconoció la existencia de las problemáticas señaladas en la infraestructura donde funciona el liceo, la misma que es alquilada, y dijo que se está construyendo un nuevo centro educativo.

"La edificación es un local alquilado, donde el dueño realiza reparaciones menores; la magnitud de los daños supera estos esfuerzos", dijo el director.

"El centro no cuenta con agua potable, las madres no me dejan mentir, y dependemos de camiones cisterna gestionados por la Junta de Vecinos", agregó.

En espera de una nueva edificación

Díaz dijo que aunque actualmente el Departamento de Infraestructura Escolar y técnicos del nivel secundario se encuentran evaluando la situación, la solución definitiva parece estar en un nuevo centro educativo que se construye actualmente cerca del cementerio local.

De igual forma, indicó que la obra presenta apenas un 75% de ejecución, por lo que la comunidad exige que las autoridades den "la milla extra" para agilizar su entrega.

Por el momento, la dirección del liceo se mantiene a la espera de respuestas del Distrito Educativo para determinar si se acogerá el pedido de los padres de continuar con las clases virtuales u otro plan de contingencia para los 538 estudiantes afectados.