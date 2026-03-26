INEFI desarrolla aulas de motricidad para el nivel inicial

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) anunció la apertura de su aula de motricidad número 11 para niños de 3 a 6 años, equipada para que en el nivel inicial de las escuelas públicas los estudiantes puedan desarrollar su movilidad y equilibrio a través de equipos que les permitan desempeñar distintas actividades.

Jacobo Moquete Guzmán, encargado de proyectos pedagógicos de nivel inicial del INEFI, destacó que esta iniciativa se creó para que los niños, al ingresar al sistema educativo, puedan ir desarrollando sus habilidades motrices con la ayuda de un especialista.

En la actualidad, el INEFI cuenta con 11 aulas motrices en varias partes del país, como los centros Fray Ramón Pané, Iluminada Mejía y el Centro Educativo General Antonio Duvergé Duval en Santo Domingo.

También, en la Escuela José Francisco Peña Gómez, en Cambita Garabito; Fray Antón de Montesinos, en Quisqueya, San Pedro de Macorís; Escuela Hermanos Trejo, en Higüey; Centro Educativo Susana Josefina Quezada, en Jarabacoa; Escuela Nuevos Horizontes, Duvergé, Neiba; José Emilia Ortega, en San Francisco de Macorís, y en los próximos días estará disponible la Escuela Hermanas Mirabal, en Azua.

“Esa escuela tiene una población de 512 niños entre 3 y 6 años; es una escuela que está en el mismo centro de Azua y alrededor le quedan otros centros educativos también de nivel inicial y de primaria. La ventaja es que a esos niños se les va a diseñar un horario que ya es parte del centro educativo, donde van a ir a disfrutar también de esa aula”, manifestó Moquete Guzmán, en una entrevista a este medio.

Moquete Guzmán resaltó que el proyecto que desarrolla junto a su compañero Richard Almaguer López desde 2024, busca que a la hora de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dependencia del Ministerio de Educación, construya un nuevo centro educativo de nivel inicial, se cree un aula motriz.

“En la primera infancia, por lo menos a nivel público, no existían esas aulas. Los profesores de educación física lo que hacían era, en las escuelas, a los niños de preescolar que los llevaban a la cancha y ahí los ponían a hacer cualquier cosa. Ahora tiene un espacio específico, adecuado a su etapa evolutiva y a su edad cronológica”, dijo.

Cada aula cuenta con los recursos didácticos destinados al equilibrio, coordinación, flexibilidad; incluye instrumentos musicales como pandero que los ayudan a desarrollar su ritmo. También se encuentran túneles de tela para niños, con los que pueden arrastrarse y mover sus manos y pies, además de colchones para realizar volteretas.

El aula de motricidad no busca únicamente el desarrollo muscular, sino también estimular la alfabetización física y el crecimiento cognitivo de los niños, sentando las bases para su desarrollo integral.

diplomado para docentes

Se espera que a partir de abril abra el diplomado que capacitará a cerca de 2,500 docentes de nivel inicial para que estos puedan estar orientados sobre actividades a desarrollar dentro de estas aulas.

“Vamos a abrir un diplomado que comienza ahora en abril para capacitar a las profesoras de nivel inicial, que son las que trabajan con esos niños específicamente, pero que les falta esa parte motriz”, agregó.

El diplomado se centrará en la movilidad de los niños, donde el juego, el movimiento y la estimulación física se combinan con estrategias pedagógicas especializadas.