APEC celebra foro sobre “Discapacidad, Inclusión y Accesibilidad”

Con la intención de promover el diálogo entre sectores y la sociedad dominicana sobre la integración de personas con discapacidad, la Universidad APEC y la Promoción APEC (Promapec) realizaron el Conversatorio sobre Discapacidad, Inclusión y Accesibilidad dentro del marco del Diplomado en Comunicación Aumentativa, Alternativa y Accesible (CAAA).

El presidente de la Junta de Directores de Promapec, arquitecto Guaroa Noboa Pagán, señaló que este foro busca formar a personas en técnicas de comunicación para interactuar con personas con discapacidad de múltiples vías, ya sea del trastorno del espectro autista (TEA), con pérdida auditiva o algún síndrome que les impida comunicarse.

“Con esto estamos llenando un espacio importante que demanda un segmento amplio de la población a nivel familiar; el acceso a oportunidades laborales requiere de esta atención. Nos sentimos comprometidos con aportar, con proveer este tipo de técnicas al servicio de la población”, expresó.

Noboa Pagán señaló que estas “técnicas” no son exclusivas para personas con discapacidad, sino que deben ser acogidas por diferentes segmentos de la sociedad, sobre todo empresas que brindan atención al público y ofrecen diversos tipos de servicios.

“No solo para acoger dentro de sus filas a estas personas, sino para brindar un mejor servicio a aquellas que van a requerir de estas empresas. Por eso nos sentimos muy motivados y entusiasmados a que esto llene un espacio que poco a poco se ha venido atendiendo a nivel público y privado también, pero que requiere de que más instituciones nos unamos a estos esfuerzos”, manifestó.

Asimismo, el rector de la Universidad APEC, doctor Erick Pérez Vega, resaltó su apoyo con una beca en lenguas de señas, en conjunto con el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y el Ministerio de Educación (Minerd).

“Todo esto está enmarcado en lo que el grupo APEC contribuye a la sociedad, que, como dice nuestro lema educando, es “Por un mundo mejor”. Nosotros nos acogemos a eso y seguiremos apoyando este tipo de iniciativas como parte de nuestra responsabilidad social”, expresó el rector.

El diplomado tiene como objetivo fortalecer las competencias técnicas y humanas de los profesionales para cultivar una comunicación accesible.

En el foro estuvo presente también el presidente del Consejo Nacional para la Discapacidad, Benny Metz Muñoz; la directora ejecutiva de Promapec, Lissette Goico; y Alicia Álvarez, decana de la Facultad de Artes y Comunicación.

Como panelistas estuvieron la licenciada Lucía Vásquez Espínola, la doctora Rosángela Mendoza Valdez, el señor Víctor Almonte Díaz, la señora Mónika Despradel y el licenciado Clarindhi Esteban.

El conversatorio se llevó a cabo este miércoles en la sede de la Universidad APEC.