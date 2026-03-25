De Camps destaca estrategia nacional ante la UNESCO

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó la reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Competencias Digitales como un paso clave para fortalecer el sistema educativo preuniversitario dominicano.

El funcionario hizo el señalamiento durante su participación en un panel de alto nivel celebrado en la sede de la UNESCO, en el marco de la reunión anual de la Coalición Mundial por la Educación.

Explicó que esta iniciativa forma parte de la Hoja de Ruta del sector educativo y responde a la necesidad de adaptar la enseñanza a los desafíos de la transformación digital.

Señaló que la estrategia incorpora enfoques como el pensamiento computacional y la inteligencia artificial, con el objetivo de promover un uso racional e inteligente de las tecnologías en el ámbito educativo.

De Camps indicó que esta política busca fortalecer el aprendizaje, preparando a los estudiantes con habilidades clave tanto para el presente como para el futuro digital, al tiempo que reafirma el rol insustituible de los docentes en el proceso formativo.

En ese sentido, sostuvo que la tecnología debe ser utilizada como una herramienta para acelerar y profundizar los aprendizajes, no como un reemplazo de la enseñanza.

Durante su intervención, el ministro de Educación también resaltó la importancia de construir competencias como base para el desarrollo de una sociedad capaz de innovar, crecer económicamente y enfrentar los retos del futuro.

Subrayó que los sistemas educativos deben mantener un equilibrio entre la formación humanística y la generación de conocimientos, orientados a impulsar el desarrollo integral de las personas.

Asimismo, advirtió que el ritmo acelerado de los avances tecnológicos ha ampliado brechas existentes, por lo que abogó por una visión integral que articule infraestructura, contenidos, capacitación docente y gobernanza educativa.

En ese sentido, indicó que solo mediante un enfoque coordinado será posible garantizar inclusión, equidad y mayores oportunidades para todos.

El titular de la cartera educativa valoró los espacios de diálogo promovidos por la UNESCO como plataformas para el intercambio de experiencias entre países, lo que permite identificar soluciones más efectivas y sostenibles frente a los desafíos comunes en materia educativa.

La agenda de alto nivel que agota el ministro De Camps en Francia incluye, además, su participación en el lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM Report 2026), uno de los principales instrumentos internacionales de análisis sobre el estado de la educación a nivel global.