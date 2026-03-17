Politécnico de Villa González tiene 12 años esperando construcción de un comedor

Doce años después, esperando de plazo en plazo, los estudiantes del Politécnico Milagros Hernández en Villa González, siguen comiendo en el piso, pasillos y aulas, ante la falta de un comedor.

Tras años de luchas y numerosos levantamientos, los contratistas del Ministerio de Educación despejaron con hojas de zinc el área donde sería construido el esperado comedor, y colocaron las columnas de varillas de la infraestructura, sin la zapata de concreto.

No obstante, nunca más volvieron a trabajar allí y como consecuencia del abandono, el terreno se encuentra lleno de vegetación a la altura de los muros.

En noviembre de 2022, Listín Diario registró que desde 2014, cuando se comenzó la jornada escolar extendida en el país, los alumnos del entonces liceo perteneciente al Distrito Educativo 08-10 del municipio de Villa González, en Santiago, tenían que comer en el piso, los pasillos, debajo de los árboles o en los cursos, debido a que todavía a “esas alturas” no poseían un comedor. Nuevamente, en 2025, este diario reiteró la denuncia.

Casi cuatro años más tarde de ese primer reportaje, las circunstancias permanecen iguales.

“Allante y allante, de plazo en plazo, mientras tanto los niños comen en el piso”, indicaron las autoridades del Politécnico, explicando que luego de las jornadas de luchas o protestas que se realizaran, siempre se llegan a acuerdos con el Minerd, estableciendo plazos para comenzar con la conclusión de la infraestructura, sin embargo, “nunca cumplen”.

“Han hecho como 5 levantamientos, vinieron con una retro excavadora, y no volvieron más, mientras tanto, los muchachos comen en el piso y debajo de los árboles, exponiéndose a la contaminación, puntualizó Vinicio Tavares Martínez, presidente comité de base sindical del Politécnico.

Reportero de este medio realizó un recorrido por el terreno despejado para la construcción del comedor escolar, en la parte trasera del centro educativo. El espacio, se encuentra delimitado con hojas de zinc, detrás del edificio donde funciona el Distrito Educativo 08-10, dentro de la escuela.

Allí se observan las varillas, ya deterioradas por el tiempo, colocadas en forma de columna, enterradas en la tierra, sin ningún tipo de concreto que las sostenga. Además, la vegetación ha crecido de manera considerable, poniendo de relieve el abandono de esta área.

Para noviembre de 2022, el director de este Distrito Educativo, Luis Acevedo Núñez, indicó que la construcción del comedor estaba en proceso de “licitación” y que ya se habían hecho los estudios de lugar para el mismo, por lo que estaba en planes iniciarlo para los próximos meses.

Adalberto Castro, director de este centro educativo para el año 2025 y en la actualidad, confirmó a periodistas de este medio que la situación en la actualidad sigue siendo la misma a los años anteriores.

“Aquí a cada rato vienen a medir y no construyen nada. Estamos comiendo sin higiene, en el piso como perros. Esto no puede seguir así”, expresó una estudiante del politécnico, cuyo nombre se omite por razones legales.

Este centro educativo de nivel medio, cuenta con una matrícula de 593 alumnos aproximadamente, por lo que sufre una sobrepoblación estudiantil, teniendo entre 30 y 40 estudiantes en cada aula, además de carecen de butacas o deterioro de las mismas y el mal estado de la cancha de básquetbol.

En un intento de reparar la cancha, y construir un techado, las autoridades colocaron unas columnas de concreto, y nunca más volvieron a trabajar allí.