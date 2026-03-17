Ministerio de Educación dispone escuelas abran a las 6:30 de la mañana

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que los centros educativos deben abrir sus puertas desde las 6:30 de la mañana para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Esta medida se dispuso para los estudiantes que utilizan el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), para que así puedan estar seguros y se evite que permanezcan expuestos a las vías públicas sin supervisión.

“La medida está contenida en la Circular VSTP No. 260-2026 y establece que los centros educativos deberán permitir el ingreso temprano de los estudiantes que llegan en las unidades del transporte escolar. Es importante precisar que esta disposición no modifica el horario laboral de los docentes ni el inicio formal de la jornada escolar, que se mantiene a las 8:00 de la mañana”, dispone el ministerio en un comunicado a este medio.

Según lo establecido por el Minerd, el objetivo de esta disposición es asegurar que los estudiantes que llegan temprano a los planteles puedan permanecer dentro de un entorno protegido desde el momento en que descienden del autobús, minimizando así riesgos de accidentes o posibles situaciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

La implementación de la medida se realiza en coordinación con cada centro educativo, tomando en cuenta sus particularidades operativas y organizativas, a fin de disponer del personal necesario para recibir a los estudiantes desde la hora establecida.

La ADP rechaza la medida

Al enviar la circular administrativa del Ministerio de Educación que dispone la apertura de las puertas de las escuelas públicas a las 6:30 de la mañana, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó este llamado.

El gremio de maestros argumentó que esa medida oficial obliga al personal docente a trabajar fuera del horario laboral oficialmente establecido.

La circular número 260-2026, emitida por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, fue enviada a los directores regionales, distritales y de centros educativos, buscando garantizar la integridad física de los estudiantes.

“Les solicitamos que consideren adelantar el horario de apertura de las puertas de entrada de los centros educativos cuyos estudiantes utilizan el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) a partir de las 6:30 de la mañana”, expresó el documento.

El horario de entrada a las aulas es a las 8:00 de la mañana, pero las puertas de entrada a los recintos escolares son abiertas a las 7:00 y las 7:30 de la mañana, para que los estudiantes puedan formar filas a tiempo para subir la bandera y realizar cualquier actividad educativa previa.

“Tenemos a bien expresar nuestro rechazo formal y jurídico a la circular número 260-2026, en la medida en que pretende establecer responsabilidades al personal docente fuera del horario laboral oficialmente establecido”, indicó la carta firmada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

Además, la ADP solicitó a las autoridades educativas revisar y dejar sin efecto cualquier interpretación o aplicación de la circular 260-2026 que implique adelantar el horario laboral del personal docente o establecer responsabilidades fuera del horario oficialmente establecido.