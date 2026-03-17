Inician trabajos de construcción de nuevas instalaciones del liceo de Neyba

La empresa Gescon inició el trabajo topográfico como parte del proceso de construcción de las nuevas instalaciones del Liceo Manuel de Jesús Galván.

Desde tempraanas horas, varios obreros trabajaban en la limpieza de los alrededores del solar donde se levantará la obra y, pasadas las 12 del mediodía, llegó un equipo topográfico a realizar el levantamiento.

El ingeniero Jorge Reyes, representante de la constructora, informó que, de acuerdo al avance de la topografía, este fin de semana o el lunes próximos podrían estar iniciando el levantamiento de la nueva edificación.

De su lado, la directora del Distrito Escolar 18-01, Irudys Feliz, dijo que los trabajos comenzaron el día que habían prometido a dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), antes de iniciar este martes un paro durante la presente semana en demanda de la obra.

Dijo esperar que la reunión que sostendría el gremio este martes, luego de unos acuerdos con el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, el pasado lunes, levante la acción de protesta.

Hemos tratado infructuosamente de comunicarnos con el presidente de ADP en esta jurisdicción, Carlos Lebrón, para conocer la decisión del gremio.

Preguntamos sobre el tema al dirigente adepeísta Ery Pérez Díaz y nos remitió al titular de la ADP, pero no lo localizamos en el número de flota que nos suministró ni en su número personal.