La matrícula estudiantil bajó al menos 25,863 entre 2020-2024

La Oficina Nacional de Estadística (ONE), en un informe de marzo de 2026, señala que desde el año 2020 hasta 2024, la cantidad de estudiantes matriculados en universidades disminuyó de 546,387 a 520,524 durante este periodo. Sin embargo, hubo una variación en 2023 donde la matrícula académica rondaba 538,933.

El documento titulado “Educación Superior República Dominicana” muestra que del 2020 al 2024 al menos 25,863 estudiantes abandonaron sus estudios académicos a nivel universitario; además, del mayor porcentaje de estudiantes matriculados, se destaca que son mujeres con 66.1% y un 33.9% de hombres.

Los estudiantes matriculados por nivel académico en 2024 rondaban la cifra en grado de 469,887; en cuanto a los estudiantes de técnico superior, 25,186; maestría, con un total de inscritos de 20,594; en el área de especialidades, 4,209; y en doctorado, 648.

Según los grupos de edad de los estudiantes, la mayoría de los matriculados rondan entre 21 y 25 años de edad, significando 181,175, seguidos de los que tienen de 18 a 20 años, alcanzando 130,918 de matrículas; luego están de 26 a 30, contabilizándose 89,930.

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La pandemia por el COVID-19 llegó a revolucionar el método educativo para dar las clases, ya que durante el confinamiento, para mantener el hilo de las asignaturas, las universidades decidieron cambiar a crear aulas virtuales, pero en 2020 solo el 9,76% permaneció en la virtualidad, mientras el 81,31% regresó a la modalidad convencional.

Aunque la virtualidad llegó para quedarse, los estudiantes deciden tomar sus clases semipresenciales, un método para equilibrar los días en aula y la pantalla, llegando a alcanzar un 27,47%, aunque las clases presenciales han liderado entre un 78,78% y un 61,93%.

En 2024, la mayor cantidad de estudiantes estaban matriculados en la carrera de Derecho con 31,753 alumnos, Enfermería con 27,342, Contabilidad 24,224, Medicina 24,126, Administración de Empresas 18,904, Ingeniería Industrial 12,852, Psicología Clínica 9,807, Educación Inicial 9,099, Ingeniería Civil 8,995 y Cursando Mercadeo 8,771.

Durante el 2024, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) otorgó 5,301 becas nacionales y 1,717 internacionales, mientras que en 2025 un total de 4,995 estudiantes se beneficiaron de las becas nacionales y 1,864 de las internacionales.

Desde el 2020 hasta el 2024, el promedio de estudiantes egresados en educación superior fue de 58,461; solo 40,354 fueron mujeres. Los estudiantes matriculados de nuevo ingreso fueron un total de 104,156, en su mayoría mujeres, marcando 67,193.