Ministerio de Educación busca fórmulas para evitar violencia en las escuelas

En respuesta a los conflictos que se registran a diario en los centros educativos del país, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) propuso ante el Consejo Nacional de Educación el refuerzo del personal escolar que brinde apoyo ante las situaciones de conflicto.

En concordancia con el plan de regulación de uso de celulares en las aulas, propuesto por el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, el Listín Diario se ha abanderado de esta propuesta que, junto a evitar el manejo de armas blancas y sustancias narcóticas llevadas por estudiantes a los planteles, propone la incrementación de policías escolares para salvaguardar la integridad de los jóvenes.

Una de las propuestas del Minerd ante el Consejo Nacional de Educación es la estrategia de cultura de paz que tiene como propósito fundamental fortalecer las capacidades de los miembros de la comunidad escolar, promoviendo que cada uno desde sus roles aporte a la construcción de un ambiente armonioso y de respeto a los demás con sus diferencias.

Además de promover la aplicación de herramientas socioemocionales y de solución pacífica de conflictos, educando desde un relacionamiento positivo y constructivo.

El Minerd manifestó en un documento que el estado actual de la estrategia nacional de cultura de paz está en un proceso de revisión y actualización de las guías y protocolos de trabajo en un documento base de la propuesta y el protocolo de actualización de esta.

Espacios de paz

También, esta propuesta de paz impulsa la creación de clubes de paz con el fin de que los estudiantes se empoderen durante la aplicación técnica y prácticas de convivencia pacífica, la resolución de conflictos y la mediación, a través de una estructura que permitiera el protagonismo de los estudiantes en la construcción de una cultura de paz y prevención de la violencia. Estos clubes se organizan en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía.

Se han creado más de 200 clubes de paz y estos no solo buscan la mejora del ambiente escolar, sino que forman a los estudiantes a estar comprometidos con la sociedad y los invitan a ser responsables con su entorno.

Otro plan dentro de la psicología que desarrolla el Ministerio de Educación es el Centro de Apoyo Psicoemocional del Ministerio de Educación (CAPEM), que constituye una estrategia de alcance nacional, a través de la cual se procura dar respuesta a las múltiples necesidades de naturaleza psicológica y emocional que se presentan en el contexto escolar.

Por igual, una red de apoyo para brindar los primeros auxilios psicológicos, psicoeducación y consejería a miembros de la comunidad educativa que son referidos por los/as coordinadores de regionales.

Uso de sustancias narcóticas

En conjunto con el Consejo Nacional de Drogas, el Minerd realizó varias capacitaciones a personal de orientación y psicología, elaborando el protocolo de detención para tendencia de uso de sustancias que afectan a su estabilidad emocional. Además de desarrollar una campaña para evitar el uso de los vapes en los centros educativos.