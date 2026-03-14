Gobierno entrega más de 8 mil becas STEAM

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 8,000 becas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) del Ministerio de la Juventud, para impulsar el desarrollo profesional de cientos de jóvenes.

La entrega de becas que lleva por nombre “Generación STEAM”, cuenta con 135 programas en áreas de certificación, maestrías y técnicos enfocados en las nuevas competencias que demanda el mercado laboral de República Dominicana.

El 62% de los beneficiarios en este programa fueron mujeres, y el mandatario destacó que cada vez más aumenta la cantidad de féminas involucradas en las ciencias y tecnología, convirtiéndose en líderes en las distintas áreas que desempeñan.

“Hoy estamos entregando estas becas del programa Generación STEAM, una iniciativa para fortalecer la educación de jóvenes dominicanos en áreas estratégicas para el futuro de nuestro país: la ciencia, la tecnología, las artes y las matemáticas”, manifestó Abinader durante el acto de entrega simbólica de becas en el Aula Magna de la UASD.

El mandatario aseguró que parte de las estrategias de su gestión es crear competencias que garanticen el desarrollo de los profesionales en las áreas que se acojan a las necesidades de la nación.

“Este programa refleja una estrategia clave del nuevo Gobierno: el desarrollo de una nación empieza con el desarrollo de su talento humano porque en el siglo XXI la economía no compite solo por los recursos naturales, ni solo con las infraestructuras, ni siquiera con el capital financiero; las economías compiten con conocimiento, innovación y talento”, afirmó.

Por su lado, el ministro de la Juventud, Carlos Valdés, aseguró que solo 3% de los jóvenes estudian programas técnicos a nivel superior.

“Hoy miles de jóvenes siguen estudiando las mismas carreras mientras el mercado laboral demanda nuevas habilidades; alrededor del 48% de la matrícula universitaria se concentra en apenas cinco carreras como derecho, educación, medicina, psicología y contabilidad”, manifestó Valdés.

Además, destacó que la entrega de estas becas es una oportunidad y responsabilidad para cada uno de los beneficiarios porque, dentro de los 15 mil solicitantes, estos recibirán los programas académicos ofrecidos por universidades en países como España y Colombia.

“Muchos jóvenes se gradúan en República Dominicana, pero no encuentran oportunidades en lo que estudiaron, no porque no tengan talento, no porque no tengan capacidad, sino porque el mundo cambió”, agregó.

Universitarios se inclinan por carreras con menos demanda en el mercado laboral Lea también

Las becas otorgadas en universidades del extranjero serán para estudios virtuales, mientras las ofertas en territorio nacional serán presenciales en las diferentes provincias del país.