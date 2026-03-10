Sigmund Freund dice que revisarán proyecto de ley que fusionará al Minerd y al Mescyt

El ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, manifestó que revisarán el proyecto de ley que unifica los Ministerios de Educación de la República Dominicana (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

En ese sentido, Freund señaló que trabajan en otro proyecto de ley que tenga mayor alcance, para así unificar ambas instituciones, cuyas tareas y objetivos son similares, aunque en niveles educativos diferentes.

“Nos queda pendiente, que es la más grande, la fusión del Ministerio de Educación y de Educación Superior; se sometió un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley lo vamos a revisar. Estamos trabajando un proyecto de ley que tenga mayor alcance para completar el ciclo que el presidente (Luis Abinader) anunció, la idea es que podamos tener al Estado en que dos instituciones que hagan lo mismo o que tengan tareas similares puedan trabajar sobre una; eso no implica que todavía queda mucho por hacer”, dijo al ser entrevistado este martes en el programa radial El Gobierno de la Mañana, que se transmite por la Z 101.

El ministro explicó que la idea central cuando iniciaron a trabajar la fusión de ambos ministerios era actualizar las leyes 66-97 y 139-01, Orgánica de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, respectivamente, con el propósito de mejorar el sistema.

“Sin embargo, a último momento decidieron someter un proyecto de ley puramente administrativo, lo cual pareciera, por ya lo que hemos acordado, que se retirará y culminaremos con ese objetivo que tenemos muy avanzado de modificar todo el sistema y que dentro de esa modificación del sistema, entonces, uno de esos elementos está la unificación de esos dos ministerios”, reiteró Freund.

Expresó que entre el 85 y 90% de los recursos del Mescyt son destinados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el resto a programas del ministerio, como las becas otorgadas a nivel nacional e internacional a estudiantes a nivel de grado, maestrías y doctorados.

Por lo que entiende que estas acciones no se obstaculizarían y que por el contrario se podrían fortalecer.

Asimismo, resaltó que rectores universitarios están contestes con esta unificación y transformación del sistema, entendiendo que el aspecto que requiere mayor inversión de recursos es la investigación en ciencias y tecnología.

“Nosotros como Estado dominicano no le hemos dedicado los recursos que se requiere para la investigación en ciencias en tecnología y en todas esas, vamos a decir materias avanzadas. Yo creo que la estructuración de un solo sistema, con la utilización también de las fortalezas y las herramientas que tiene el Minerd, podríamos lograrla”, dijo el ministro.

Aunada a la investigación, otro tema que genera interés a nivel superior son las capacidades y labores de regulación del Mescyt, lo que habría que reformar.

“Habría que hacer una reformulación de todo eso, reforzando las capacidades del ministerio, reforzando las capacidades regulatorias sin echar a un lado los aportes que hace el sector universitario educativo, que eso es lo que estamos tratando de articular para generar un mejor sistema, pero todo eso se va a fortalecer, no se va echar a un lado, sino todo lo contrario. La idea es como eficientizar mejor los recursos que tiene el sector educativo”, destacó.