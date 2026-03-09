Minerd recibe de RTVD la serie educativa “Trinitarios” para fortalecer la enseñanza

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) recibió este lunes la serie educativa “Trinitarios, origen de la libertad”, una producción de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (RTVD) entregada a la plataforma educativa EDU+.

La serie será incorporada como recurso pedagógico en el sistema educativo dominicano para acercar a los estudiantes a la vida, el pensamiento y el legado de los Padres de la Patria.

La entrega se realizó en un acto celebrado en el Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz (La Perito), encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, y con la participación de autoridades educativas, estudiantes y representantes de la comunidad escolar.

Esta producción audiovisual se desarrolla en el marco de la conmemoración del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez y de las actividades del trimestre patrio en centros educativos de todo el país, con el propósito de fortalecer la enseñanza de la historia nacional y promover los valores que dieron origen a República Dominicana.

El ministro De Camps expresó que con esta iniciativa, la cartera educativa busca poner a disposición de los centros educativos una producción audiovisual que resalta la historia, los valores patrios y el legado de los Padres de la Patria, como una herramienta pedagógica para fortalecer la enseñanza de la historia dominicana y la formación cívica de los estudiantes.

De Camps sostuvo que esta producción, realizada por la Corporación Estatal de Radio y Televisión, representa un esfuerzo importante por combinar cultura, educación y tecnología para fortalecer el conocimiento de la historia nacional.

“Hoy damos un paso importante al incorporar esta serie como un recurso educativo que podrá ser utilizado en nuestro sistema educativo para apoyar la enseñanza de la historia, promover valores cívicos y fortalecer la identidad nacional. Porque cuando un estudiante conoce la historia de Duarte, de Sánchez y de Mella, no solo aprende un hecho del pasado, aprende que la libertad tiene raíces”, manifestó el ministro de Educación.

El titular de la cartera educativa explicó que cada generación tiene su propia tarea histórica y que la de los Padres de la Patria fue conquistar la independencia.

“La nuestra es preservar lo que somos: nuestra identidad, nuestros valores y nuestra conciencia como nación. Y en esa tarea, la educación tiene un papel central”, añadió.

Afirmó que la educación no es solamente transmitir conocimientos, sino formar ciudadanos, construir memoria y fortalecer la identidad. En ese sentido, destacó que el Ministerio cree firmemente en el poder de la comunicación educativa y en que la historia debe enseñarse en las aulas, pero también vivirse a través de todos los medios posibles.

De su lado, el director general de RTVD, Iván Ruiz, expresó que la entrega de esta producción al sistema educativo busca garantizar que el contenido llegue a más dominicanos y perdure en el tiempo.

“Nosotros la estamos entregando porque la idea de esto es que se expanda, que pueda ser viral, que pueda permanecer para siempre y que la podamos tener en nuestros corazones para seguir alimentando y fortaleciendo una República Dominicana libre para siempre”, expresó Ruiz.

La serie “Trinitarios, origen de la libertad” forma parte de los esfuerzos conjuntos entre ambas instituciones para impulsar contenidos educativos de calidad que contribuyan al aprendizaje y al fortalecimiento de la identidad nacional en las nuevas generaciones.