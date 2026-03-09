Juan Valdez dice 12,966 empleados administrativos en escuelas ganan menos de RD$10 mil

El presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, Juan Valdez, aseguró que 12,966 empleados administrativos en los centros educativos ganan menos de RD$10,000.

Valdez respondió al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, quien en el programa radial El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM, dijo que solo 500 personas tenían sueldos de RD$10,000.

“El Ministro de Educación miente cuando dice que solo hay unos 500 conserjes que ganan RD$10,000; cuando revisamos la nómina administrativa del mes de diciembre del 2025, vemos que existen 6,415 conserjes con sueldos que rondan entre los RD$7,700 hasta los RD$10,822, y de todos los cargos administrativos existen unos 12,966 empleados en esta nómina que ganan en este rango de sueldos”, manifestó Valdez a este medio.

Resaltó que, si se compara todo el personal administrativo de los centros educativos, al menos 13,432 empleados ganan sueldos entre RD$5,000 y RD$10,822.

Entre el personal administrativo con salarios menores a RD$10,000 se encuentran los conserjes, auxiliares, secretarios, cocineros, digitadores, mayordomo, jardinero, mensajero, técnico administrativo, choferes y ayudante de mantenimiento de cocina.

Educación ajustará salario mínimo de empleados administrativos de escuelas Lea también

Además, dijo que el Colectivo por la Calidad Educativa está exigiendo un sueldo mínimo de RD$ 30,000 para el personal administrativo de las escuelas de todo el país.

Durante la entrevista, el ministro de Educación dijo que hay una cantidad importante de empleados cuyo salario ronda entre los RD$12,000 y RD$14,000, por lo que lo calificó de “insuficiente”.

“Ahora lo que nos corresponde es hacer lo propio y ser responsables con ello porque entendemos que eso no solamente es una deuda pendiente, sino que también es correcto para la construcción de sentido de pertenencia, y también hay que reconocerlo, el sistema educativo lo reclama y requiere porque son personas fundamentales en el ejercicio de las actividades”, manifestó el ministro.

Debido a los bajos salarios en el personal administrativo educativo, el titular de la educación primaria reveló que se encuentra en revisión de las nóminas educativas para mejorar los salarios de personal administrativo y de limpieza en las escuelas del país.