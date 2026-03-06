Padres y profesores piden intervenir infraestructura del Instituto de Arte y Oficios

Debido al estado de abandono y deterioro de áreas primordiales para el desarrollo de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Artes y Oficios (ITAO), maestros y miembros de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) piden a las autoridades educativas la reparación del instituto.

Con el objetivo de que sean restauradas la cancha deportiva, el comedor, salón de actos y las áreas administrativas, los directivos realizaron una parada cívica frente al plantel.

En medio de los hierros oxidados en el patio y sin espacios de recreación, los estudiantes de este instituto almuerzan sin un lugar seguro donde disfrutar sus alimentos.

El profesor Alexander Marmolejos expresó su molestia ante el deterioro que invade al instituto que desde hace décadas forma estudiantes a nivel técnico.

“Eso da vergüenza, que el primer politécnico de este país esté en las condiciones en que está este politécnico fundado en 1952; tenemos escaleras rotas con barillas afuera, muy peligroso para nuestros estudiantes. Nos cansamos de esperar”, profesor, Alexander Marmolejos

Se afecta proceso de de formación

La comunidad educativa denunció que áreas primordiales para el desarrollo estudiantil, como la cancha deportiva, el comedor, el salón de actos y las oficinas administrativas, permanecen paralizadas desde hace más de dos años. Esta situación, que afecta directamente el proceso formativo y el bienestar de los jóvenes, los obliga a almorzar entre hierros oxidados y sin espacios seguros de recreación.

Según él, los maestros, desde mayo de 2025, se han realizado cuatro visitas formales al Ministerio de Educación (Minerd). Incluso, el 9 de febrero pasado, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, visitó el centro y se comprometió a reiniciar los trabajos en un plazo de 10 días.

Asimismo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la seccional Noreste, Welin Escanio Ramírez Brito, dijo que esperan que las autoridades correspondientes acudan a recuperar las áreas necesarias para el desarrollo de los estudiantes y continuar con la formación que caracteriza al instituto.

“Nosotros le hacemos un llamado al señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, al Ministro de Educación, licenciado Luis Miguel de Camps, y al ingeniero Roberto Herrera para que vengan en auxilio de esta problemática: cuatro obras más el remozamiento del centro”, agregó.

La comunidad educativa advirtió que no cesarán en sus reclamos hasta que el Instituto Tecnológico de Artes y Oficios, una institución histórica para la formación técnica, deje de ser un espacio de riesgos y recupere la dignidad que sus estudiantes y personal merecen.